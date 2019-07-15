学生放假了，暑期游进入高峰。此时，也是蜱虫袭人的高峰期，尤其是带“毒”的蜱虫更要警惕，注意做好自身防护。

小力和同学去山区旅游回来两天后，莫名其妙开始发热，最高体温为39℃，并伴有畏寒、寒战、头痛、头昏，全身酸痛乏力，恶心不适。开始以为是感冒发烧，服药后仍未好转，几天后来医院就诊。检查发现，小力血小板只有正常值下限的1/2，其他情况也很不好。

尽管小力一时说不清是否被蜱虫叮咬过，参照已收治的多个病人的临床表现，及上山旅游的经历，立刻引起医生们警惕，迅速将其血液标本送至疾控中心。果不其然，新型布尼亚病毒核酸检测阳性，小力最终被确诊为新型布尼亚病毒感染后引起的发热伴血小板减少综合征。

蜱，是寄生在家畜、鼠类等体表的虫子，它主要生活在森林、丘陵地区。蜱一般寄生在动物的皮肤较薄、不易被搔动的部位；游离动物体后附着在草上，可叮咬人、吸血。蜱虫吸血时把头埋入皮肤下，吸血时间可长达数天，吸饱血后自行脱落。发病季节绝大多数在4~10月。

大多数人被蜱叮咬后仅会引起过敏、溃疡或发炎等症状，一般较轻微。但蜱虫作为一种传播传染病的媒介生物，体内可有多种病原体（病毒、细菌、寄生虫），常通过叮咬吸血使人患病，尤其是新型布尼亚病毒感染引发的高热伴血小板减少综合征。

如果被蜱虫叮咬，或去过山区乡村（不少感染者没有明确的被蜱叮咬史）后出现感觉不适，一定要重视，及时就医。感染新型布尼亚病毒的患者主要症状是发烧，体温多在38℃以上，重者持续高热，可达40℃以上，部分病例热程可长达10天以上，并伴乏力、厌食、恶心、呕吐等，部分病人有头痛、肌肉酸痛、腹泻等症状，少数患者还会有出血倾向，表现为皮肤瘀点瘀斑、牙龈出血、球结膜出血等，目前尚无特异性的抗病毒治疗，但及时发现早期治疗，多数患者可以痊愈。

追踪被蜱叮咬的病例，大部分发生在树林、低矮灌木林等处，因此喜欢野外游玩的朋友（如暑期亲子乡村游），在蜱虫主要栖息地如草地、树林等环境中久留，要格外当心，做好保护措施，如穿长袖衣服，扎紧裤腿，尽量不要穿凉鞋，裸露的皮肤涂抹驱避剂等。如若发现被蜱虫叮咬，不可强行捏拽取出蜱虫，可就近至医院处理伤口；一旦出现发热等疑似症状或体征，更应及早就医，并告知医生相关情况。

另外，蜱虫叮咬感染病毒发病，正常人通过接触病人的血液、体液、分泌物或呕吐物也可能感染，即人传人。因此，特别提醒病人家属，尤其陪护的家人要注意自我保护，避免接触病人的血液、体液或呕吐物等。（宋黎胜）