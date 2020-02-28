蚊子叮咬，传染可能性小

受访专家：美国弗吉尼亚理工大学生物化学系助理研究员 刘鹏程 记者 张筱悦

新冠病毒传播途径还未完全确定，天气渐暖，蚊虫复苏，有人担心，蚊子叮咬是否也会传播病毒呢？

美国弗吉尼亚理工大学生物化学系助理研究员刘鹏程告诉记者，一般情况下，动物之间或动物与人之间传播的病毒是不会通过蚊子叮咬而传播的，能通过蚊子传播的都是“人蚊共生”的病毒。比如伊蚊能传播登革热、黄热、寨卡热病毒，是因为平日里这些病毒寄生在伊蚊体内，可以在蚊子体内生存、繁殖，所以叮咬后会传播给人类，也就是从一个宿主身上转移到另一个宿主身上。但如果一种病毒无法寄生于蚊子体内，只是因为蚊子“咬”了一口患病者的血液，那么把病毒传播给下一位叮咬者的可能性很小。

这一点可以从蚊子叮咬的过程中得出结论。蚊子在叮咬人时，是将口器插入人体皮肤，然后注入唾液，减缓人体血液凝固的速度便于吸血，整个过程中，蚊子注入人体的只有唾液。由于蚊子本身不是新冠病毒的载体，即便少量病毒随血液吸入蚊子体内也无法存活下来，更难以经过消化系统及循环系统重新扩散到蚊子唾液中，所以很难传播给其他人。

还有人担心，蚊子叮咬时，“嘴上”沾染了患者的血液，带入下一位被叮咬者体内。实际上，这种感染的可能性也是极低的。首先，蚊子口器能沾染的血液量极少，而血液中病毒的浓度本身也很低，所以染上病毒的几率微乎其微。再者，蚊子一般在第一次叮咬饱食后，通常不会迅速攻击下一个“猎物”，而是找一个地方躲起来，“消化”一会儿，这个过程通常需要至少两天时间。而且，由于蚊子不是新冠病毒的理想宿主，即便其口器上沾有微量病毒，经过两天时间也会因为无法生存而死掉，等蚊子下次攻击其他人时，病毒已经失去活性。

此外，同为冠状病毒的SARS病毒，也已被证实不会通过蚊子叮咬进行传播。所以，蚊子叮咬传播新冠病毒的可能性微乎其微。▲