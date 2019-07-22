儿童多动症诊治中医要发挥好优势

日前，由中华中医药学会主办，河北省中医药学会、成都西南儿童医院承办的第五届全国儿童多动症专题学术会议暨四川省中医药学会儿科分会抽动多动专业组（联盟）成立会在成都召开。会议学术主席、北京中医药大学冷方南教授在开幕式上指出，儿童多动症被国家中医药管理局列为中医优势病种，中医综合疗法治疗该病疗效突出，治疗水平居世界前列。

中医治疗儿童多动症有很多有别于西医治疗原则的新观念。比如：美国儿科学会提出，年龄小的患儿尽量不要使用药物（西药）治疗，提倡用非药物疗法。中国中医则提出年龄越小，用药调整则越易见效。

目前，儿童多动症的诊断仍然是症状诊断，各种物理和实验手段仍属研究范畴，尚未列入诊断标准。我国中医的诊断是两级诊断，一级诊断为疾病诊断，与国际标准相同；二级诊断为“证候诊断”，是我国所特有的。所以，中医治疗儿童多动症首先要明确两级诊断，否则是开不出处方的。

冷方南介绍，我国对儿童多动症的研究虽然起步晚，但发展快，有独特的中医辨证综合治疗方法，除汤剂和中成药外，还有针灸、穴位贴敷、推拿、气功、饮食和音乐等疗法。作为本次活动的承办方和四川省中医药学会儿科分会抽动多动专业组组长单位，成都西南儿童医院在全国率先创建儿童发育行为康复中心，集“测、评、医、导、训”于一体，中医、西医、心理、康复等多学科结合治疗多动症，取得了不错的治疗效果。

当前，我国对儿童多动症的中西医治疗方法是七三开，即中医综合疗法占70%，西医综合疗法占30%。儿童多动症是一个慢性需要长期治疗的疾病，因为特殊的体质状态在短期内是无法调整好的，因此，出现疗效后还须坚持用药三五年乃至8年以上，才能不断巩固疗效。冷方南认为，对于这一点，临床医师必须有清醒的头脑，让家长及患者有充分的准备，不能半途而废。特别是中医证候诊断为虚证的患者，治疗周期尤其长，其中诊断为“肾阴亏虚证”者，几乎需终身间断用药，才能逐步改变先天不足的特殊体质状态。

儿童多动症的诊治水平在全国发展并不平衡，这令冷方南忧心。他说，现在很多地方儿科医生缺乏，精神科的儿科医生更是奇缺。面对儿童多动症发病率高、就诊率低的境况，提高社会认知度、培训中西医人员正确使用中成药也十分重要。