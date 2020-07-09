凭形态辨别毒性不可靠 不食用野蘑菇才是避免中毒的关键

江南进入梅雨季，蘑菇大量繁殖。7月7日，记者从江苏省人民医院获悉，入夏以来，该院急诊医学科主任、中华医学会急诊医学分会中毒学组组长张劲松教授陆续接到近10起省内各地毒蘑菇中毒病例的会诊，南京、苏州、淮安、宿迁等地的老百姓纷纷中招。张劲松表示，目前没有简单易行、快速有效的方法识别蘑菇是否有毒。不采、不食野生蘑菇才是预防和控制毒蘑菇中毒的关键。

我国已报道435种毒蘑菇

口舌尝鲜，有可能肠胃受罪，还有可能丢了性命。前不久，在联合湖南师范大学生命科学院陈作红教授进行形态学鉴定后，张劲松团队对病人生物样本以及蘑菇样本毒检分析发现，多例患者均明确为误食剧毒类型的鹅膏菌。

这类鹅膏菌含有鹅膏毒肽等毒素，这些毒素在人体内的“杀伤力”往往不低。南京医科大学第一附属医院急诊医学中心副主任医师孙昊介绍：“含鹅膏毒肽的毒蘑菇，如肉褐鳞环柄菇，可以造成严重的肝脏功能损害；含2-氨基-4、5-二乙烯酸等毒素的毒蘑菇，如欧式鹅膏菌，可以造成肾小管损伤，从而引发肾功能损害甚至衰竭。”她说，前不久，江苏淮安一位患者，吃了肉褐鳞环柄菇，结果发生严重肝功能衰竭，后经抢救无效死亡。

无独有偶，7月5日，江苏省人民医院急诊中心抢救室也接收了一位食用毒蘑菇中毒的患者。这位男性患者57岁，在南京老山风景区游玩时，自行采摘了一些野生蘑菇食用，第二天开始出现恶心呕吐的症状，第三天出现了无尿症状，送至医院后被确诊为食用了欧式鹅膏菌而中毒，患上“鹅膏肾毒性综合征”并造成肝功能损伤。

据中国疾控中心2019年发布的资料显示，全世界已知的毒蘑菇超过1000种，我国已经报道的有435种。我国蘑菇中毒发病集中在每年6—10月，全年均有发生。西南地区和华中地区是我国毒蘑菇中毒的重灾区。

一种蘑菇可能含有多种毒素

专家表示，不同种类蘑菇生长习性不同，含有的毒素不同。不同的毒素在人体内的吸收、分布、代谢不同，作用的靶器官不同，引起效应类型和程度也不同。

而且，一种蘑菇可含有多种毒素；一种毒素也可存在于多种蘑菇中。同一种蘑菇的不同生长阶段、不同部位的毒素含量也不尽相同。这些特点使得蘑菇中毒临床表现多样，导致的健康危害结果也大不相同。

目前，已知的蘑菇中毒，可以引发急性肝损害、急性肾损害、横纹肌溶解、溶血、胃肠炎、神经精神症、光敏性皮炎等症状。

“云南地区多见的球基鹅膏、黄粉末牛肝菌等，吃了之后，会出现头晕、幻视等精神症状，甚至出现‘小人跳舞’的幻觉。”孙昊说。

食用会引发神经精神型疾病的毒蘑菇，进食者多在进食后15分钟至2小时内发病，除有消化道症状外，还会出现瞳孔缩小、多汗、流涎、兴奋、视物模糊、幻觉、步态蹒跚等神经精神症状，严重者可出现视觉畸变、狂躁、沮丧、焦虑、被害妄想等症状。

根据《中国疾病预防控制中心周报》发布的“2019年中国蘑菇中毒事件报告”，全国17个省份报告了276起蘑菇中毒事件，共计769人中毒，造成22人死亡，涉及70种毒蘑菇， 22例死亡病例中有20例是由急性肝损害型（含鹅膏肽类毒素）的毒蘑菇引起的。

借助专业仪器才能精准识毒

如何辨认各类蘑菇“是敌是友”？孙昊介绍，即使是经验十分丰富的生物学家，往往也需要借助实验室专业仪器才能进行精准鉴别。而非专业人员仅凭经验，靠形态、气味、颜色等外貌特征来辨识，是很难准确识别毒蘑菇的。

“我们常说同时‘戴帽、穿裙、穿鞋’的蘑菇不要采。”孙昊说，这指的是有菌盖、菌环、菌托，这类蘑菇多为鹅膏属，而鹅膏属的蘑菇大多含毒或含剧毒。但没菌托和菌环的蘑菇也可能有毒。

“任何形态、种类的野生蘑菇均不要食用，50克新鲜有毒蘑菇即可致死，蘑菇中含有的鹅膏毒肽耐高温，常规烹煮模式不能破坏毒素。”张劲松提醒，一个蘑菇里面可能混合多种毒素，一旦误食了野蘑菇，一般在进食后6到12小时会出现恶心、呕吐、腹泻等症状，经对症处理消化道症状可能会获得缓解，但此时切不可轻视，因为这可能是含有鹅膏毒肽的毒蕈“假愈期”的表现，随之而来的很可能是暴发性肝功能衰竭期。如果食用野蘑菇后，出现呕吐、腹泻、发热、头痛、麻痹等可疑症状，应立即到医疗机构就诊，切莫延误治疗。（本报记者 金 凤 通 讯 员 王鲁闽 吴倪娜）