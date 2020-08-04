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当心，毒菌猛于毒蛇

2020年08月04日08:37 来源：光明日报

　　【网言】

　　7月25日，云南省卫生健康委发布消息，从2020年5月至7月20日，云南省已发生野生菌中毒事件273起，12人死亡。与此相关的另一则消息是，据报道，云南昆明一女子吃毒菌后在病床上手舞足蹈，说看到了小精灵、彩云。

　　尽管多数毒菌的毒性较低，人们中毒后症状较轻微，但是由于一种毒菌可能含有多种毒素，而一种毒素也可存在于多种毒菌中，因此有些毒菌的毒性极高，可迅速致人死亡。且由于毒菌的毒素成分复杂，大多数毒素的致毒机理尚不明确，临床仍缺乏有效的解毒方法。而幻觉幻听症状主要是神经精神型蘑菇中毒，由几种类型的神经毒性引起，如含毒蕈碱种类产生外周胆碱能神经毒性；含异噁唑衍生物种类产生谷氨酰胺能神经毒性；含裸盖菇素种类产生致幻觉性神经毒性。这些“妙不可言”的“幻境”绝不是以身试毒的理由，结果可能是丧命。野生菌并非都不能吃，但是切记要让有经验的人识别，对于不认识的菌类，尤其是有鲜艳色彩和形状可爱的野生菌，千万不能碰。这个道理如同金环蛇和银环蛇具有极强毒性一样，鲜艳的外表只是生物进化中抵御天敌的一种手段。（原载于光明网 作者：张田勘 摘编：王欣夷）

　　 

(责编：许心怡、崔元苑)


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