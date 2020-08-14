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高温天,吃肠粉银耳要防中毒

不要自制 现买现吃 避免久存

中国老年医学学会营养与食品安全分会副会长 周春凌

2020年08月14日08:28 来源：人民网-生命时报

近日，广东揭阳惠来一家肠粉店发生疑似食物中毒事件，11位顾客食用河粉后出现呕吐、腹泻等症状，5人送医，其中1人死亡。从目前公布的信息看，应该是变质河粉导致的米酵菌酸毒素中毒。广东省市场监督管理局发布消费提醒：慎防米酵菌酸毒素中毒。这种毒素是怎么来的？哪些食物中含有？应该如何预防？

米酵菌酸毒素是椰毒假单胞菌产生的，这种细菌在自然界分布广泛，很容易在食品表面生长。高温高湿的条件下，除了河粉，肠粉（卷粉）、陈村粉、粿条、米线（米粉）、濑粉等湿米粉以及银耳和木耳等也容易受椰毒假单胞菌污染，进而产生米酵菌酸毒素。若上述食品未及时冷藏保存或超过保质期，食用后引发米酵菌酸毒素中毒的风险较大。椰毒假单胞菌本身很怕热，正常烹饪就足以杀灭。但其产生的米酵菌酸毒素具有很好的耐热性，正常加热无法让毒素失活。

米酵菌酸毒素引起的中毒发病急，潜伏期一般为30分钟至12小时，少数为1~2天。主要表现为上腹部不适、恶心、呕吐、轻微腹泻、头晕、全身无力。重者出现黄疸、肝肿大、皮下出血、呕血、血尿、少尿、意识不清、烦躁不安、惊厥、抽搐、休克甚至死亡，一般无发热症状。

其实，米酵菌酸毒素引起的食物中毒事件并不罕见。查查食品安全新闻，以往多次有吃肠粉、泡发木耳、泡发银耳之后中毒的事件。比如，2018年10月，广东出现过至少3起因吃肠粉引起的中毒事故，导致1人死亡，3人重症。要想预防米酵菌酸毒素中毒，需要做到以下几点。

第一，尽量不要自制发酵生湿面制品。如果需要，最好去管理规范、环境良好、货物周转速度快的超市购买，或者直接在店内食用。选购时要认真阅读产品标签，留意产品感官性状和保质期，尤其是散装销售的，要留意产品生产日期、保质期、储存条件。

第二，发酵米面制品最好现买现吃，不要久存，尽量当天吃完，以免细菌大量繁殖。

第三，泡发木耳银耳前，先检查其是否经历过受潮变质或其他污染。怀疑有，果断丢弃。一定要先把食材表面洗干净再泡发，最好放在冰箱冷藏室里。泡发之后一定要尽快吃完，泡好的木耳银耳在冰箱里储藏不要超过24小时。泡发后24小时内吃不完，建议分装在保鲜袋里，放冷冻室保存。取出之后再加热煮透，保证充分杀菌。

第四，泡发各种干货时，如果发现它们表面黏糊糊的，或者有异味产生，一定要丢掉。

最后提醒大家，不管在餐馆还是在自家厨房，只要这些食物的外观气味有异常，就停止食用。如果怀疑发生中毒，应尽快催吐，排出胃内容物，以减少毒素的吸收和对机体的损伤，并及时就医。

(责编：许心怡、崔元苑)


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