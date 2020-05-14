铅绿褶菇

大青褶伞

白毒伞，又名致命鹅膏菌

毒红菇

海南野生植物资源丰富， 每年春夏，菌类进入生长旺盛期，有人自以为凭经验食用野蘑菇、野果不会中毒，却不料稍不注意就进了医院……海南日报记者近日走访各大医院急诊科发现，食用野生蘑菇、野果子引起食物中毒时有发生。

专家提醒，毒蘑菇、毒果子的毒性成分复杂，且没有特效治疗方法。预防中毒最有效的方法就是勿采、勿食野生蘑菇和野果子。

误食毒蘑菇

可致肝衰竭

省人民医院急诊科每年春夏几乎都会接诊食用毒蘑菇、野果子中毒的病例。

“别小看这几口误食，一些毒蘑菇毒性很强，会造成肝、肾衰竭，一些毒蘑菇误食后致死率可达到80%！” 省人民医院急诊科副主任、主任医师欧阳艳红告诉海南日报记者，毒蘑菇所含毒素较复杂，因地区、季节、品种和生长条件的不同而各异。毒蘑菇中毒潜伏期一般为2-24小时，有的仅为10分钟。误食毒蘑菇，肝损害型中毒最为凶险，表现为恶心、呕吐、肝区疼痛等症状，部分患者可能伴有精神症状。目前对有毒蘑菇中毒尚无特效疗法，且中毒症状严重，发病急，死亡率高。

省人民医院急诊科曾经收治到一些家庭成员采食毒蘑菇集体中毒的病例，食用后半小时一家出现恶心呕吐等症状，病情严重的患者出现呼吸衰竭住进ICU。“也接收过吃毒蘑菇后，导致肝衰竭，需要进行肝移植的病例。”欧阳艳红说，学生采食路边麻风果导致中毒威胁生命的例子也有。“我们科室是省内唯一的急性中毒咨询中心，每年接到这样的病例都非常揪心。”欧阳艳红表示。

无特效疗法

须立即催吐

“对于误食毒蘑菇和毒果子，没有特效的治疗方法，而且由于很多人食用后，没有保留样本，也无法描述清楚，这给医生治疗带来很大困难。”欧阳艳红说。

欧阳艳红提醒，食用野生蘑菇、野果子后一旦发现有任何呕吐、腹泻、极度口渴、盗汗、痉挛、晕眩、体温下降等中毒现象，应尽早采用催吐、导泻、灌肠等方法迅速排出毒素。同时，催吐后应尽快到医院接受治疗，就诊时最好携带剩余蘑菇、果子样品，以备进一步明确诊断。

同时，要警惕中毒“假愈期”。部分病人经治疗后，急性胃肠炎症状逐步缓解甚至消失，给人以病愈的感觉，其实此时毒素正通过血液进入肝脏等内脏器官，侵害实质脏器，会在1-2天后病情迅速恶化，累及肝、肾、心、脑等脏器，以肝脏损害最为严重。所以，在中毒初期症状缓解时，仍应留在医院积极接受治疗，观察一段时间，确保病情稳定好转再出院。

勿信民间方法

切记勿采勿食

省疾控中心热带病与慢性病预防控制所所长杨斌表示，民间流传辨别毒蘑菇方法，如看颜色和形状、看生长环境、用银器辨毒、看分泌物、看有无生蛆生虫等无一可靠。

一些野生的毒蘑菇与食用菇类外形相似，鉴别需要具备专业知识并借助一定的仪器设备，仅靠肉眼和根据形态、气味、颜色等外貌特征难以辨别，极易误食而引起中毒。在野外，无毒蘑菇往往与有毒蘑菇混生，无毒蘑菇很容易受到毒蘑菇菌丝的沾染。甚至部分附生在有毒植物上的无毒蘑菇种类也可能沾染毒性。所以即便食用无毒蘑菇，仍会有中毒危险。

预防毒蘑菇和野果子中毒的根本办法就是避免采摘、采购和食用没吃过或不认识的野生蘑菇和野果子。蘑菇种植也要在具有专业技术的农艺师指导下进行，按照规范进行种植、采摘、销售。市场监管机构加强监管也很重要。（记者 马珂）