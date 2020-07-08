从预防、治疗到与敏共生，过敏疾病需全病程管理

今年是世界过敏性疾病日发起的第16年，为推动全社会关注过敏性疾病，2020年过敏关爱季系列公益科普活动在北京正式启动。本次活动的主题是“与敏共生·畅享生活”，由白求恩公益基金会发起，上海强生制药有限公司和西安杨森制药有限公司支持，旨在携手行业各方力量推动疾病公众认知度，树立科学治疗与疾病预防的健康理念，帮助过敏患者畅快呼吸，享受幸福的美好生活。该系列活动将通过线上线下多渠道，面向全国开展疾病科普、问诊和患者教育等公益活动。在过敏性疾病高发的省份，还将开展针对性的过敏知识讲座及关爱活动。

过敏就在身边，每5人中就有一人患病

过敏性疾病又称变态反应性疾病，是由本来对人体无害物质引发的一种异常的身体免疫反应 。过敏性疾病可以发生在全身的任何部位，常见于鼻部、皮肤、眼部、呼吸道及胃肠道，从新生儿、儿童到成人的各个年龄阶段都可能发生。过敏在全球的总患病率高达22% ，每5人中就有一人罹患过敏性疾病。

近年来，中国过敏性疾病的发病率呈持续上升趋势，而公众对疾病的认知程度却相对滞后。以过敏性鼻炎为例，中国患病率达17.6% ，主要表现鼻塞、鼻痒、流鼻涕、打喷嚏等。症状长期、反复发作，如未能及时预防或干预治疗，可能影响患者的睡眠、社交、工作等生活质量。不仅如此过敏性鼻炎患者也有各种合并症，比如哮喘、慢性鼻窦炎、鼻息肉等，严重时有可能合并抑郁等精神障碍，严重影响身心健康。从过敏性疾病相关的流行病学调查及科研工作中看到，过敏性疾病已经成为中国最常见的慢性疾病之一。更令人担忧的是在全球范围内婴幼儿、青少年患者人群明显增加，儿童对常见过敏原的致敏率高达40-50% ，遗传和环境的影响都不容忽视。

白求恩公益基金会副理事长、中国工程院院士韩德民教授在启动会上表示：“2020年是不平凡的一年，树立科学防治疾病的理念并提高公众健康意识非常重要。过敏关爱季系列公益科普活动联合国内过敏性疾病相关领域的专家及学者、爱心企业等共同对抗过敏，对推动疾病的全民科学防控具有积极意义。希望‘过敏关爱季’在切实开展过敏性疾病科普工作时，推动广大医务工作者特别是基层医生群体对于过敏疾病的诊疗水平，惠及更多过敏患者。”

预防过敏是全病程管理的关键一环

过敏疾病综合管理需要正确地认识过敏性疾病的发生和治疗，建立防重于治的观念。在中国，过敏性鼻炎的常见过敏原是尘螨和花粉，如蒿草、豚草花粉和松树、柏树花粉等。 对于室内过敏原如尘螨，需要患者在室内避免接触毛绒玩具、地毯、挂毯等物品，保持通风换气、被褥衣物保持干燥 。而对于室外过敏原如花粉、真菌等吸入物，患者在过敏原高发季外出一定要佩戴口罩，尽量不去致敏花粉散播广泛的地区。

在过敏性疾病治疗中，也需要做到预防性的疾病用药。过敏性鼻炎患者在明确过敏原的情况下，可以在医生的指导下进行预防性用药，如口服抗组胺及糖皮质激素类鼻喷剂等，有效预防及控制过敏症状。

跨科室专家同呼吁：过敏疾病亟需全病程管理

来自耳鼻喉科、皮肤科、儿科、呼吸科等过敏性疾病相关领域专家共同在本次启动会发声，呼吁全社会重视过敏疾病的全病程管理。从多学科角度提出公众应从预防、治疗到与敏共生，正确认识过敏性疾病。围绕疾病在成人及儿童群里中常见的鼻部、全身症状及危害进行了深入讨论，提出综合防治、适当药物对症治疗及疾病预防等建议。

耳鼻喉科、皮肤科、儿科、呼吸科等过敏性疾病相关领域专家发出关爱倡议

针对过敏性鼻炎症状常与感冒症状混淆从而导致延误诊治的问题，江苏省人民医院耳鼻咽喉科主任、过敏诊疗中心主任、中华医学会变态反应学分会候任主任委员程雷教授表示，“大众对过敏性鼻炎的认识存在局限，做好过敏性鼻炎科普有利于患者早期就诊，对于促进正确诊断和及时的治疗至关重要。”由于儿童相较于成人更容易共患多种过敏性疾病，忽视过敏问题往往也导致多种合并症得不到控制，严重影响儿童的学习与生活质量，国家儿童医学中心、复旦大学附属儿科医院耳鼻咽喉头颈外科主任、中国医师协会儿科医师分会儿童耳鼻咽喉专业委员会主任委员许政敏教授特别呼吁：“早期治疗、规范治疗是儿童过敏性疾病的治疗要点。”在用药方面，许政敏教授还指出鼻用激素在治疗过敏性鼻炎中处于一线地位，按照说明书或者医生处方用药是安全、有保障的，家长不必谈激素色变。

北京医院大内科主任、呼吸科与危重症医学科孙铁英教授建议强调：“上气道过敏性鼻炎，下气道过敏性哮喘常被称为‘同一气道’过敏性疾病，哮喘与鼻炎关系密切。如果不关注上气道，过敏性鼻炎得不到规范治疗，鼻炎会成为哮喘发病难以控制的因素之一。”

北京大学人民医院皮肤科主任、中华医学会皮肤性病学分会第十三届主任委员张建中教授谈皮肤过敏表示：“过敏性皮肤病在中国的患者人群大约有 1.5亿，包括特应性皮炎(湿疹)、荨麻疹、接触性皮炎、食物过敏、药物过敏等。这些过敏性疾病不仅有皮肤表现，还常常有内脏系统表现，是系统性疾病，患者需要及时就医，正规就医，科学预防，合理治疗，才能控制和消除病痛，防止病情加重和形成并发症。”

首都医科大学附属北京同仁医院耳鼻咽喉头颈外科鼻科副主任王成硕教授指出：“患者应当建立防重于治的观念，一旦发生过敏症状、积极规范治疗、查清并避免接触过敏原；患者要重视环境卫生、勤打扫通风、避免接触过敏原合理规范用药，特别是对于季节性过敏性鼻炎提前花粉季节两周预防用药对于控制疾病症状具有积极地意义；同时我们应该加强过敏性疾病科普工作，为更多患者普及规范诊疗知识。”

此次“与敏共生·畅享生活”过敏关爱季系列公益科普活动将在下半年持续举办，阿里健康、微医、国大药房、高济医疗及老百姓大药房纷纷表示将积极开展全国范围的科普关爱公益活动，共同构建抗过敏线上及线下联动力量，践行对过敏人群的关爱，帮助患者享受健康积极的美好生活。