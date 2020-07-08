2020年过敏关爱季系列公益科普活动

世界变态反应组织（WAO）指出，过敏在全球的总患病率高达22%，每5人中就有一人罹患过敏性疾病。全球有30%-40%的人口曾经或正遭受过敏性疾病的困扰，且患病率在持续增加，预计到2050年，将有超过40亿人罹患哮喘、过敏性鼻炎和特应性皮炎。WHO指出：过敏是21世纪重点研究和预防的疾病。

以鼻过敏为代表，中国过敏性鼻炎患病率由2005年的11.1%升至2011年的17.6%。 过敏性鼻炎症状影响身心健康，如未得到及时治疗干预，可能引起多种并发症。

为帮助过敏人群及公众提高过敏性疾病的认知，树立科学治疗及预防观念，人民网·人民健康策划“与敏共生·畅享生活”系列公益科普活动。通过加强过敏人群及公众对疾病及相关知识的普及，帮助他们提高生活质量，拥抱新幸福美好生活。

为响应第16个“世界过敏周”，2020年过敏关爱季系列公益科普活动7月8日上午10：00在北京正式启动。该活动的主题是“与敏共生·畅享生活”，由白求恩公益基金会发起，上海强生制药有限公司和西安杨森制药有限公司支持，旨在携手行业各方力量推动全社会关注过敏性疾病，树立科学治疗与疾病预防的健康理念，帮助过敏患者畅快呼吸，享受幸福的美好生活。

过敏原主要分为以下几类：

（1）接触／吸入性致敏原，该类致敏原广泛存在自然界中，难以避免接触。如花粉颗粒、尘螨排泄物、真菌菌丝及孢子、昆虫毒液、动物皮毛等。

（2）食入性致敏原，主要是一些食物蛋白，如乳类、蛋类、鱼、虾、蟹等。此外一些食物添加剂、调味剂也是重要的食入性致敏原。

（3）某些药物，如青霉素、磺胺、普鲁卡因等药物半抗原虽无免疫原性，但进入机体后可与某些蛋白质结合成为完全抗原。

（4）动物免疫血清，各种抗毒素血清，如白喉、破伤风抗毒素等因来源于动物血清，具有免疫原性。

（5）其他如枯草菌溶素、某些植物毒素、金属等也可作为致敏原。

典型的过敏性疾病：

一、花粉过敏

花粉过敏症的主要症状为打喷嚏、流涕、流眼泪，鼻、眼及外耳道奇痒，严重者还会诱发气管炎、支气管哮喘、肺心病（多发在夏秋季）。花粉之所以会引起人体过敏，是由于花粉内含有丰富的蛋白质，其中某些蛋白质成分是产生过敏的主要致敏源。

对花粉过敏者，不宜在室内种植花草。另外，在外界花粉高峰期间，应尽量避免外出，关闭门窗以防止致敏花粉的进入，以减少与花粉接触的机会。

二、尘螨过敏

主要症状在夜间面部会有瘙痒感。皮肤逐渐变粗糙，并有脱皮的现象。毛孔逐渐变粗变大，鼻部周围毛孔有黑头并不断增多。痤疮、青春痘反复发作。前胸、后背生出红色小疙瘩。出现脱皮、断发、头发分叉，头皮屑增多等现象。

螨虫是肉眼看不见的小寄生虫，分布在地毯、棉毛枕头、棉床单、屋尘中。主要预防措施是每周用开水洗涤床单和毯子，并在太阳下晒干。枕头和褥垫用密实的外罩包裹起来。撤走卧室的地毯。经常清扫和除尘，以减少尘埃沉积。

三、宠物过敏

咳嗽，打喷嚏 ，严重的会呼吸困难（哮喘），皮肤出现小红疹，身体接触过宠物的地方发痒。

如果过敏源是宠物的皮毛、皮屑及其分泌物、排泄物，就应该从家中移走宠物，或至少使它们离开卧室区域，经常给宠物洗澡，尽量减少与宠物接触。

四、酒精过敏

酒精过敏一般表现为喝酒后全身发痒，全身或局部出现红疙瘩、红斑点，持续时间多为一到两天。

应该注意不要空腹饮酒；不要和碳酸饮料如可乐、汽水等一起喝，这类饮料中的成分能加快身体吸收酒精；喝酒的时候应该多吃绿叶蔬菜，酒后可以吃一些水果；吃药绝对不要喝酒。

自然环境的变化和现代生活方是造成过敏疾病逐年增加的“罪魁祸首”，过敏性疾病最重要的治疗方法就是预防。预防过敏性疾病，最重要的是培养抗过敏的生活方式，以此修复我们受损的免疫系统，重塑免疫平衡。

增强免疫力

坚持规律和适当的体育锻炼能够增强体质，避免过敏的发生；饮食方面，多吃新鲜蔬果和发酵类食物，比如发酵的奶酪、酸奶，尤其后者中的益生菌能够帮助我们增强免疫力，建议定期食用。

少接触过敏原

患者找到过敏原后，尽量少接触过敏原。

如果是食物过敏，则需要对此类食物忌口，用能起到同样作用的药物、食物来代替可疑或已知的致敏食物和药物；若过敏原是像尘螨、花粉等，并且越早接受药物等治疗效果越好，这样可以阻止疾病进一步加重和防止多种过敏疾病并发的风险。

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