新发地市场疫情引发29起聚集性疫情 涉及127名确诊病例

人民网北京7月8日电（记者 鲍聪颖）7月8日下午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第145场新闻发布会上，北京市疾病预防控制中心副主任庞星火介绍，7月7日0时至24时，北京无新增报告确诊病例、疑似病例，连续2天确诊病例零报告。

截至7月7日24时，新发地市场疫情后引发29起聚集性疫情，涉及127名确诊病例和无症状感染者。其中家庭聚集性疫情13起36人；公共场所聚集性疫情2起4人；单位聚集性疫情8起29人，主要是西宸广场李记川菜、北京红花大海碗餐饮有限公司、北水嘉伦市场老郑州烩面馆等餐饮单位聚集感染疫情。此外，同时涉及单位、家庭、公共场所、市场等2个及以上场所的混合型聚集性疫情6起58人，如大兴区孙村乡磁魏路1号疫情、面面俱到餐厅疫情等，除在单位内部造成了病例聚集外，还同时引起了家庭内传播。

目前，北京市有高风险街乡1个，为丰台区花乡。中风险街乡减少到18个，其中大兴区8个，丰台区7个，海淀区2个，昌平区1个。

防范聚集性疫情的好办法就是做好个人防护，不聚集不扎堆，保持社交距离。市民朋友们，随着疫情高峰过后，部分市民出现了外出不佩戴口罩遛弯、聚集聊天等现象，说明有的市民对疫情防控重视程度有所下降，麻痹大意心理凸起。近日不少国家和地区因放松警惕出现疫情反弹的教训警示我们，虽然近日全市疫情防控工作成效明显，但是零病例不代表零风险零隐患。新冠病毒从感染到发病症状复杂多样，有的症状不典型，不容易引起关注，但传播力强，远未到松懈的时候，必须慎终如始，进一步坚守各项防疫措施，请大家继续保持警惕，坚持做好个人防护和生活工作环境清洁消毒，积极参加爱国卫生运动，外出一定携带口罩，进入公共场所、密闭空间、人员密集、风险不确定的场所请规范佩戴口罩，保持安全的社交距离，做到勤洗手；家庭内部做好健康管理，自己和家人出现身体不适全程戴好口罩及时规范就医，有疾病接触风险时要及时上报，配合做好流行病学调查，杜绝松懈、侥幸、麻痹心理；居家隔离人员要与家人保持安全距离，不共用餐具，实行分餐制，共用厕所的要及时消毒冲洗，避免家庭聚集性疫情风险。各公共场所、各服务行业坚持做好健康监测、验码测温、环境清洁消毒、流量管控，监督指导工作人员和服务对象做好防护，采取有效措施避免聚集，杜绝公共疫情风险。各行业、各社区、各单位要针对疫情风险找问题，查漏洞，抓整改，确保各项防控责任落到实处。