新发地批发市场封控区全面彻底消毒

昨天，北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，丰台区委常委、常务副区长周新春介绍，新发地批发市场危废品清运工作已基本完成。涉疫区的牛羊肉综合大楼负一层和一层冷库，以及活鱼区等出现疫点的档口均已完成危废品清运工作，果蔬等其他区域的垃圾清运也进入扫尾阶段。市场封控区内进行全面彻底消毒，市场室外环境实现常态化消毒。

据介绍，新发地市场在各方面专家的共同指导下，制定了详细的消毒工作方案，规范了严格的消毒流程，按照“车辆消毒、消防部门安全检查、车内货物消毒、货物收集处置、清空车辆消毒、对清理后的地面再消毒”的流程开展作业。据统计，现场调集了6支专业消毒队伍300余名专业消毒人员，对封控区内96万平方米的露天和室内交易区及雨污水管线进行了全面、彻底的消毒；投入了6辆12吨级专业消毒作业车、12辆车载式超低容量风炮机、15台超低容量喷雾器、100余台背负式手动喷雾器等实施消毒作业。共使用消毒水2146吨，累计消杀面积达1412万平方米。

目前，新发地批发市场危废品清运工作已基本完成。涉疫区的牛羊肉综合大楼负一层和一层冷库，以及活鱼区等出现疫点的档口均已完成危废品清运工作，果蔬等其他区域的垃圾清运也进入扫尾阶段。据介绍，所有危废品都由专业运输车辆运送到指定地点进行无害化处理消纳，水果蔬菜运送至指定地点进行处理。截至7月3日，已清运782.74吨肉类、水产、豆制品等危废物品，清运了1.6万余吨水果蔬菜。

新发地市场对室外环境实现了常态化消毒。每天早晚两次对市场及周边区域室外环境开展消毒，覆盖市场内各集中检测点、绿化带等室外区域，市场周边主要道路及公共区域等。同时，对市场内车辆、货仓、大棚、场地进行多次高强度消毒。通过先消毒、后清理、再消毒、再清洁的方式，确保消毒效果。对市场内其他区域以及人员生活和工作过的场所，进行全面消毒。所有作业人员均按照市场消杀指引要求，穿戴防护物品进行作业。丰台区还安排了消防部门对车辆、冷库、冰箱、冰柜的电路、电源进行安全检测，确保不发生火灾等安全事故；每日调集消防车、防火监督人员、救护车以及医护人员随车待命，保障现场作业安全。

专家表示，新发地市场的清运消毒工作严格按照《疫源地消毒总则》和《消毒技术规范》的要求进行，整个工作科学、规范、有序、全面，确保终末消毒后新发地市场的整体环境安全。