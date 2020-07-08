韩国疫情反复不断 官方“紧绷神经”防控趋严

韩国近日疫情反复，官方警告“不明感染途径增多”，采取一系列措施从严管控疫情。

首都圈疫情持续 向多地扩散

韩国疫情于4月趋缓，但6月以来，包括首尔、仁川、京畿道在内的首都圈地区聚集性感染频发，导致疫情反弹。据韩国中央防疫对策本部通报，截至6日零时，累计确诊病例1.3137万个，过去24小时新增48例，24例为本地社区感染。

除了首都圈病例持续增加，疫情逐步向外扩散，在忠清道地区、全罗北道、全罗南道等地均出现小规模集体感染。截至6日统计，光州一寺庙出现的集体感染蔓延至养老院、商务机构、教会等多地，已造成至少80人确诊。大田市推销公司、学校等地也发生集体感染，

韩国中央事故处理本部副本部长金刚立6日记者会上称，从6月中旬起，本地感染增多，多地频发聚集性感染，出现全国蔓延趋势。他说，中央政府和地方政府将全力遏制疫情继续扩散。

他称，发生感染的区域大多没有遵守政府的防疫指南，要求相关机构采取相应措施，民众限制社交活动，以防止疫情再次暴发。

感染途径不明病例增加 官方警告“第二波流行”

韩国于5月6日从“社交距离严守期”转入“生活防疫阶段”，每日新增不超过50例、感染途径比例低于5%等是进入生活防疫阶段的几个标准。

近来，尽管单日新增本土确诊病例未突破50个，但7月3日至5日连续单日新增病例超过60个。6月19日至7月3日，两周内确诊的661个病例中，约12%的确诊者感染途径不明。有舆论呼吁，韩国重返“社交距离严守期”。

韩国官方再次“绷紧神经”。韩国中央防疫对策本部本部长郑银敬曾于6月下半旬称，首都圈地区正经历疫情的“第二波流行”，要求各界做好长期抗疫准备。

韩国中央事故处理本部副本部长金刚立表示，不明感染途径增多。他说，尽管疫情处于可控状态、未超出医疗系统负荷，但疫情防控形势严峻，零星的小规模感染反复，呈现扩散趋势，如果疫情大范围蔓延，将难以控制。

防控措施逐步趋严。5月底起，首都圈启动为期两周的保持社交距离措施，一些曾经重启的公共设施被重新关停，国立艺术团体公演暂停。6月，首都圈继续加大防控力度，国立博物馆等机构继续“无限期”关停。

7月1日起，韩国要求民众出入娱乐场所、歌厅等疫情“高危场所”时，必须进行扫码认证。为防止人流聚集，首尔市钟路区政府近日全面禁止在日本驻韩大使馆等地举行集会活动。随着韩日关系恶化，近来常有大批韩国民众聚集在日本驻韩大使馆一带举行活动，此前每周三“慰安妇”受害者民间团体也在此例行集会。

7月6日，韩国全罗南道政府宣布，将加强保持社交距离限制措施，包括禁止室内50人以上规模聚集活动，禁止外部人员访问养老机构，关停部分公共设施等。全罗南道道知事金瑛録表示，光州等地疫情传播速度较快，本土病例不断增加，仅采取基础的防疫措施难以控制，将加大防控力度。(记者 曾鼐)