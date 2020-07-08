1种疫苗预防12种癌症？别逗了！

一种可预防12种癌症的“天价”疫苗，据说正在富裕人群中悄然流行。

有媒体日前报道，香港MDX医疗集团发布“DCV癌症疫苗”，98000元注射一针，可以预防包括前列腺癌、乳腺癌、肺癌等12种以上的癌症。

还有这等好事？科技日报记者即刻连线了中国抗癌协会科普宣传部部长、首都医科大学宣武医院教授支修益，听听他怎么说。

是不是伪科学？试试这三面“照妖镜”

“什么癌症都能治？就从这句广告词看基本上可以判断是伪科学。”支修益告诉科技日报记者，不说别的，单就肺癌来说，就有小细胞肺癌和非小细胞肺癌之分；非小细胞肺癌又包括鳞癌、腺癌、鳞腺癌和大细胞癌；有些癌是来源于上皮细胞，有些癌是从间胚细胞层来的……光是预防肺癌一种都不太可能，别说一起预防12种癌症了。

恶性肿瘤的这种特点在学术上被称为“异质性”，大致可以理解为，即便被划分为同一种肿瘤，也可能是完全不同的。有学术文章表明，异质性分两种：一种是在肿瘤发生的不同时期，同一个病人的肿瘤细胞的基因突变情况不同；另一种是不同病人得了相同的肿瘤，但是那个“相同”未必真是相同，仅仅是表型相同，不代表着基因型也相同。

中国科学院院士张学敏此前在一次学术研讨会上用一个非常形象的比方解释“异质性”。他说：人体内的基因组好比拿一个磁盘，往地下摔，摔一百万次没有两次碎片是一样的，没有两个肿瘤病人突变是一样的。人体有30亿碱基对，改变上千万个可能也不会患上肿瘤。治疗肿瘤主要的问题是找到哪一个是驱动突变，才可能靶向治疗。目前科学家正在通过大数据的方法来找到最关键的驱动突变基因（可以理解为核心部件），根据临床数据和比例目前找到了上千个肿瘤的驱动基因。

可见，只靠“DCV癌症疫苗”产品说明中提到的那样，控制广谱WT1基因就可以预防（先假设所注射的物质能够调控该基因）目前而言是不可能的，所谓“万能基因”纯属子虚乌有。

因此，“无所不能、包治百病”是第一面“照妖镜”，特别是对于发生机理复杂的恶性肿瘤来说，更不可能“以一敌十”。

“这类伪科学还有一个特点，没有具体的研究机构和研究事件。如果它是个真事儿，就应该有具体的科学研究项目和科研成果数据，就应该在国际或国内肿瘤大会上进行成果展示。”支修益解释，“如果明确说是美国某某大学的某个科研所或科学研究团队的工作成果、进行了系列实验研究表明，那其他科学家团队就应该可以验证这个研究，或者在全球肿瘤大会ASCO或国内肿瘤大会CSCO会议上介绍其研究成果和数据。”

而香港MDX医疗集团发布“DCV癌症疫苗”没有披露任何的临床试验数据、相关临床验证如何推进，三期临床研究效果如何，有没有相关论文在学术期刊上发布，哪些科学家科研团队参与了研究工作。说白了，这个成果就像凭空产生，无法“溯源”。

“凭空产生、无法溯源”是第二面“照妖镜”，“商业操控、因利炒作”则是第三面“照妖镜”。

“一个假新闻的产生虽说是凭空的，但一定是有巨大的经济利益驱动。”支修益说，抗肿瘤新药研发和创新需要大量的资金，尤其到临床验证阶段，需要的资金量数以亿计。

这时炒热概念、抬高股价、融进资金等方法成为很多资本玩家的高招，而假新闻也成为他们“玩转”资本市场的跳板之一。销售业绩和关注者，只要占着一头，这波操作就可能吸引到投资，成为商业操控的所谓“典范”。正如有媒体分析的，其商业本质就是“割韭菜”。

别让伪科学“炒糊”了肿瘤疫苗

这是一个关于肿瘤疫苗的谎话连篇的谣言，但“肿瘤疫苗”却是近些年真真切切的新型生物技术。

人们耳熟能详的包括：宫颈癌疫苗、乙肝疫苗等。

“原则上预防性肿瘤疫苗的原理都是预防微生物感染诱导肿瘤的。例如宫颈癌疫苗是预防多瘤病毒；乙型肝炎疫苗是预防肝癌；预防EB病毒，预防鼻咽癌；预防幽门螺杆菌，预防胃癌。”曾在美国FDA担任审查工作的《当代新疫苗》（第一版）主编李忠明对科技日报记者解释：目前预防性肿瘤疫苗，必定与微生物有关，只有治疗性疫苗才是针对肿瘤的。

划重点！肿瘤疫苗分为预防性和治疗性，分别注射给健康人和肿瘤患者。

预防性肿瘤疫苗只针对由病毒等微生物引发的肿瘤，由于能够明确肿瘤的形成机理，因此能够预防，已经有多种疫苗上市。

治疗性肿瘤疫苗，目前已经有一种治疗前列腺癌的肿瘤疫苗在美国上市了，多个治疗产品处于临床试验阶段。

治疗性肿瘤疫苗既然是针对肿瘤患者，是治疗性的，为什么也称为疫苗呢？

国内肿瘤疫苗企业斯微生物创始人兼CEO李航文向科技日报记者解释，“肿瘤疫苗其实是免疫治疗的一种。例如我们用mRNA来表达肿瘤抗原，肿瘤抗原就像一个标志物（戴红帽子），它会提醒并动员警察（免疫系统）去抓小偷，而戴红帽子的人就是小偷。于是，免疫系统就能根据红帽子找到小偷，进而攻击肿瘤。”

由于“画像”让免疫系统认识肿瘤这个原理与疫苗的作用原理一致，因此这种免疫治疗方法也被称为“肿瘤疫苗”。

“这与化药、抗体药引进外援打击力量的方法不同。肿瘤疫苗完全依靠人体自身产生的免疫反应来消除肿瘤。”李航文说，免疫治疗一旦治疗有效，一般不会产生耐药性的，免疫系统会“智能跟进”，直至把肿瘤打的“丢盔弃甲”。并且，免疫治疗会产生免疫记忆，当人体再次遇到相同病原攻击时，会快速产生免疫反应，消除病原。而用传统方法，很容易产生耐药性，肿瘤会“流窜”，如果复发，可能更加凶险。