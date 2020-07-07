单日新增连破5万！美国疫情怎么了

近日，美国新冠肺炎病例数迅速上涨。6月23日至26日，全国单日新增病例数由3.3万激增到4.5万；7月1日至3日，更是连续3天突破5万，接连创造出历史新高。但以特朗普为首的部分美国政界高层却宣称，这一波的病例数上升源于检测能力提高，还说“这是一个好消息”，似乎疫情仍在掌控之中。

一面是骇人的数字，另一面是令人疑惑的政客语言，相互矛盾的背后，美国疫情究竟怎么了？

病例多因检测多？并非如此简单

检测人数多，所以发现的病例多。听起来有一定道理，但美国的情况却没这么简单。

根据美国《大西洋月刊》（The Atlantic）发起的“新冠肺炎追踪项目”统计，6月23日美国单日检测50万例，3.3万为阳性，阳性率6.7%；26日检测达到60万例，4.5万为阳性，阳性率7.5%；7月3日检测超过72万例，5.8万为阳性，阳性率已达8%。

可以看出，美国在检测数量大幅度提高的同时，阳性率也在升高，这表明美国疫情恶化远比检测能力发展的速度更快。换句话说，即使检测数量没有提高，新增病例数也会随着阳性率上升而增加。这与5月到6月初的情况大不相同，当时美国每日新增病例数也是数以万计，但检测阳性率却由5月1日的超过10%，下降到6月15日的不足5%。

与全国数据相比，美国部分州的情况更令人担忧。例如，6月3日，亚利桑那州新增病例约1000人，检测阳性率10%；德克萨斯州新增病例1700人，检测阳性率8.3%。到7月3日，亚利桑那州新增病例已超4400人，阳性率高达25%；德克萨斯州新增病例7555人，阳性率达到19%。

疫情恶化难预料？危机本可避免

早在2007年，美国密歇根大学医学史中心主任霍华德·马克尔在《美国医学会杂志》上发表文章，回顾了圣路易斯等43个美国城市对1918年大流感的控制情况。结果显示，在政府采取社会疏离措施后，流感病例开始下降，随后部分城市放松控制，流感病例随之迅速上升，政府被迫再次采取长时间的控制措施，病例数开始回落，直至疫情被彻底扼制。文章将这一现象称作“双峰传染病曲线”。

对比此次疫情，今年4月，美国白宫和疾控中心发布《美国重启指导方针》，提出了各州开始重启的“五大标准”，以确保在安全前提下复兴经济。5月20日，美国50个州已全部重启，但据美国新闻调查网站ProPublica统计，当时仅有1个州——伊利诺伊州符合全部标准，30个州仅符合不到3条标准。

因此，美国VOX网站在报道中如此总结正在恶化的疫情：“美国现在正处于一场可预测、可预防的新冠肺炎病例浪潮中……”“正在经历双峰传染病曲线的第二个高峰”“粗心大意和党派偏见是罪魁祸首”“在特朗普的领导下，联邦政府和一些州似乎把经济放在公共卫生之上”。

明尼苏达大学流行病学家杰米·斯劳特-艾西说：“这种情况本不必发生”“在将近3个月的时间里，你们有机会积极主动地减轻新冠病毒的流行……但没有经济优先”。

当前形势怎么办？重启控制措施

德克萨斯大学奥斯汀分校的数学生物学家劳伦·安塞尔·迈耶斯在接受VOX网站采访时称，美国必须在医院容量超负荷之前重启疫情控制措施。纽约在3月中旬踩下了“刹车”，直到4月初或中旬，死亡人数才达到顶峰并开始下降。

目前，美国已经有23个州开始放慢重启经济的脚步，逐步推出一些新的控制措施。但是，特朗普等政府高层仍不承认新的疫情高峰正在到来，白宫甚至连疫情简报会都没有恢复，是否应该戴口罩还是一个政治性问题，竞选集会照常举行，美国“独立日”庆典堪称人山人海……

当前，美国多个州的病例增速都在飞速上升。据统计， 7月2日，佛罗里达州每日新增病例数与两周前数据相比上涨了191%，乔治亚州上涨167%，路易斯安那州上涨131%，德克萨斯州上涨125%，加利福尼亚州上涨90%，亚利桑那州上涨77%。据covidexitstrategy.org网站统计，美国仅有纽约和新泽西等少数几个州的疫情形势向好。

在上一次高峰中，美国疫情仅有一个“震中”，即纽约及其附近地区，而此次疫情高峰很可能会有多个“震中”，实施控制的难度更大。今年3月底，美权威智库战略与国际研究中心（CSIS）曾发布报告预测，一旦美国疫情出现反复，进入走走停停的“过山车”模式，再次实施“社会隔离”的时间可能要长达数月。（本报记者 胡定坤）