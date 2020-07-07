美国近期病例激增原因何在？

近期美国新冠确诊病例持续激增，多地新冠住院病例数也不断刷新纪录。美国总统特朗普表示，美国新冠确诊病例数持续攀升是由于检测量比其他国家都大。然而众多专家指出，美国新增确诊病例激增的趋势并非源自检测能力的增强，而是由病毒感染率增加导致的，也就是说病毒传播在加快。

美国疾病控制和预防中心网站5日更新的新冠疫情数据显示，过去24小时全美新增确诊病例超过5.2万例，新增死亡病例271例。本周美疾控中心公布的单日新增病例数多次破5万。4日是美国独立日，美疾控中心当天公布的单日新增新冠确诊病例高达57718例，再创疫情暴发以来单日新增病例数新高。

据美国约翰斯·霍普金斯大学统计数据，截至美国东部时间5日晚，美国累计新冠确诊病例已超过288.8万例，累计死亡病例超过12.9万例。佛罗里达州、加利福尼亚州、得克萨斯州、亚利桑那州等地新增病例持续创新高。4日，佛罗里达州单日新增病例超过1.1万，得克萨斯州单日新增病例超过8700例，均刷新了此前纪录。

美国卫生与公众服务部助理部长布雷特·吉鲁瓦尔表示，美国目前疫情曲线还未变平缓，仍在继续走高，近期病例激增并非检测量增加的结果。“虽然检测量越大，发现的病例会越多，但我们相信近期病例是真正在增加，因为病毒检测阳性率在上升。”

加利福尼亚大学圣迭戈分校传染病系主任罗伯特·斯库利在接受新华社记者采访时也表示，近期检测阳性率正在快速上升，这不是因为检测量大所致，而是真真切切缘于感染数量增加。他告诉记者，无症状传播是美国疫情防控的一大难点。随着疫情发展，很有可能会发现超过半数的感染者无症状，尤其是40岁以下的感染者。

美国卫生与公众服务部长亚历克斯·阿扎日前表示，美国控制新冠病例激增的“窗口已关闭”。多位美国流行病学家在接受新华社记者采访时也表示，各地仓促重启经济，防控措施不到位，追踪、隔离密切接触者存在问题等因素加速了疫情蔓延。

（据新华社华盛顿7月5日电 记者谭晶晶）