法国单日新增确诊病例4771例 教育部长称不推迟开学

当地时间20日，法国单日新增新冠肺炎确诊病例重新突破四千例。虽然病毒传播继续呈现加速趋势，法国教育部长当天称不推迟开学。

根据法国卫生部当晚发布的疫情数据，法国20日单日新增确诊病例达4771例，比前一日的3776例明显增加，同时再创5月“解封”以来新高。法国官方统计的新冠肺炎确诊病例逼近23万例，达229814例。法国新冠肺炎死亡病例现为30480例。

法国最近7天的新冠病毒检测阳性率已经升至3.3%。目前仍有266起聚集性感染病例正在调查中，单日新增33起。住院患者现为4748人，其中重症患者仍有380人。

法国教育部长布朗盖当晚在电视台直播访谈节目中强调，不推迟开学，法国新学年仍将按原定时间表于9月1日正式开学。

布朗盖说，推迟开学并不在当前的选项中，学生需要接受更多的教育。他表示，可能个别地区会有例外，但总的来说当前的防疫措施可以让教学活动继续开展。

法国疫情数据显示近期年轻人感染病毒的人数在快速上升。布朗盖表示，由于目前的疫情发展变化，新学年开学后，中学学生在学校的“各种情况下”都必须戴口罩。11岁以下小学生可以不强制戴口罩，但在社交距离无法保证的情况下也要戴口罩，政府将在必要时为儿童提供口罩。

教育部长还希望针对新冠病毒进行更多的筛查测试，特别是注意在学校班级里发现感染者的情况。他说，目标仍是加快检测速度，以减少因发现感染者而临时停课的时间。

有法国教师工会对新学年如期开始表示担忧，尤其是最近确诊病例大幅增加。教师工会还认为学校防疫措施中对社交距离的规定明显放松。也有学生家长也对是否让子女在新学年返校上课犹豫不决。(记者 李洋)