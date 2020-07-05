个人、家庭该如何处置曾在新发地市场购买的食物？

国家卫生健康委专家组专家、国家食品安全风险评估中心微生物实验室主任李凤琴：新发地市场买来的食物，尤其是冷冻的水产品和牛羊肉，只要按照正确的加工方式来处理也是安全的。

为了降低可能的风险，要注意确认食物是新鲜的，如果腐败变质就不要吃了。对有外包装的水产品、牛羊肉等食品，在疫情的特殊时期可以用75%的酒精对外包装进行消毒，然后取出食品进行加工。加工过程中，要注意所用容器、刀具、案板等一定要生熟分开。

烹饪食物时一定要烧熟煮透。在疫情防控期间，如果怀疑食品表面被污染，可以戴一次性手套取出食物放到水中，煮沸几分钟杀死病毒后，再按照常规方式烹饪加工。

处理食物和包装材料前后，一定要及时洗手。摘掉一次性手套后也要洗手，防止交叉污染。避免用不清洁的手去触摸鼻子、眼睛或嘴。

家庭烹饪加工过程中或加工完之后，要及时清洁和消毒接触的所有台面和相关用具。并且按照《冰箱冰柜清洁消毒指引》对储存过食物的冰箱或冰柜进行消毒。