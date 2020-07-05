热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

个人、家庭该如何处置曾在新发地市场购买的食物？

2020年07月05日17:48 来源：北京日报

　　国家卫生健康委专家组专家、国家食品安全风险评估中心微生物实验室主任李凤琴：新发地市场买来的食物，尤其是冷冻的水产品和牛羊肉，只要按照正确的加工方式来处理也是安全的。

　　为了降低可能的风险，要注意确认食物是新鲜的，如果腐败变质就不要吃了。对有外包装的水产品、牛羊肉等食品，在疫情的特殊时期可以用75%的酒精对外包装进行消毒，然后取出食品进行加工。加工过程中，要注意所用容器、刀具、案板等一定要生熟分开。

　　烹饪食物时一定要烧熟煮透。在疫情防控期间，如果怀疑食品表面被污染，可以戴一次性手套取出食物放到水中，煮沸几分钟杀死病毒后，再按照常规方式烹饪加工。

　　处理食物和包装材料前后，一定要及时洗手。摘掉一次性手套后也要洗手，防止交叉污染。避免用不清洁的手去触摸鼻子、眼睛或嘴。

　　家庭烹饪加工过程中或加工完之后，要及时清洁和消毒接触的所有台面和相关用具。并且按照《冰箱冰柜清洁消毒指引》对储存过食物的冰箱或冰柜进行消毒。

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

《国家卫生健康委规划管理办法（试行）》印发   近期，国家卫生健康委印发了《国家卫生健康委规划管理办法（试行）》，国家卫生健康委规划发展与信息化司对有关要点进行了解读。 【详细】

高温来袭，如何做好健康防护？消夏饮食这样吃！   6月以来，北方“炙烤”，华北、黄淮等地高温不退。面对高温天气，我们应该如何做好健康防护呢？ 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn