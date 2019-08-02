炎炎夏日，何以解暑？唯有吃瓜，一解暑愁！盛夏是时令瓜果大量上市的季节，瓜类含水量高且富含矿物质和维生素，能有效补充夏日流失的大量水分和营养物质。因此，现在正是做“吃瓜群众”的大好时机。下面为大家分享吃瓜秘籍，让大家在夏天会吃瓜，吃好瓜。

☆西瓜

民间谚语说：“热天吃西瓜，不用把药抓”，这极大肯定了西瓜在夏天瓜类中的王者地位。中医认为，西瓜性寒，味甘，归心、胃、膀胱经，能清热解暑、生津止渴、利尿除烦，素有“小白虎汤”之称。西瓜含水量高，同时含有蛋白质、糖、钙、磷、铁、钾、果糖、维生素A、维生素C、茄红素，以及人体必需的多种氨基酸，所以营养价值很高。

西瓜不但瓜肉好吃，西瓜皮（西瓜翠衣）更是不可多得的中药，具有清暑解热、利尿的作用。平时吃瓜，可将瓜皮留下来洗净，凉拌或者清炒都是不错的选择。

要注意的是，西瓜寒凉，吃多了易损伤脾胃阳气，引起腹胀、腹泻及食欲下降。消化不良者、感冒初期、口腔溃疡、糖尿病和肾功能不全者，不宜多食。

☆冬瓜

中医认为，冬瓜味甘淡，性微寒，有清热解毒、利水消肿、化痰镇咳、清胃降火的作用。此外，冬瓜皮也是一味能利尿消肿的中药。

冬瓜肉含有丙醇二酸，有减肥降脂的功效，正在减肥的姑娘们可不要错过。同时，因为冬瓜含钠低、含糖少、含脂肪低而含钾量较高，最适合水肿及高血压和糖尿病患者食用，且有辅助治疗作用。

☆丝瓜

中医认为，丝瓜味甘，性凉，无毒，有清热利肠、凉血解毒、活络通经、解暑热、消烦渴、祛风化痰、行血脉、下乳汁、杀虫等功效，是夏日保健佳品。

丝瓜中含有蛋白质、脂肪、碳水化合物、粗纤维、钙、磷、铁、瓜氨酸以及B族维生素、维生素C，营养丰富。更厉害的是，丝瓜汁有“美人水”之称，经常食用能清洁皮肤，去除皮肤油脂，补水保湿，细嫩肌肤，去除皮肤细小皱纹，改善肌肤粗糙、干皱的状况。

☆苦瓜

苦瓜虽然苦味重，但是苦味成分可以降血糖、降血脂。中医认为，苦瓜有生津止渴、清心明目、消暑解热等功效。苦瓜含有多种维生素、果胶、氨基酸、苦瓜甙、丰乳糖醛酸、矿物质和维生素等成分，都是人体不可或缺的营养成分。凉拌苦瓜、苦瓜拌芹菜、苦瓜鸡蛋饼、苦瓜炒肉片、苦瓜汤……只要不怕苦，总有一款菜肴适合你。

因苦瓜是常见瓜果中最寒凉的，所以孕妇和脾胃虚寒者少吃，禁生食。普通人吃苦瓜也要适量，以免寒凉伤及脾胃。（罗鑫 杨萨飒整理）