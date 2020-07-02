家长请别过度关注孩子

【冲刺，高考生】

在今年这样特殊的背景下参加高考，考生很可能感受到更大压力，到了现阶段，知识点的掌握、答题技巧的训练已经不是最重要的任务，高考时能否正常或超常发挥，往往取决于考生的心态。如何在最后的居家学习中调整好自己的状态，提高学习效率呢？可以试试调动种种资源应对这种压力：

调动身体资源

保持良好的健康和精力状态，通过均衡饮食、合理运动和规律作息，保持身体健康和旺盛的精力。

调动心理资源

首先，通过认知评价改变对高考的担忧：今年的疫情虽然给学习和考试带来了意料之外的困难，但这种改变是所有考生都需要面对的，因此，总体而言，高考依然是在同等条件下展开的公平竞争，你自己并不会处于更不利的位置。

其次，接纳自己的情绪：焦虑是所有人面对重大事件时的正常反应，无须为自己的焦虑情绪而感到不安。适度焦虑有助于提高工作效率，发挥出最佳状态。焦虑就好比得知我们要上战场，前来助阵的朋友，我们要做的，就是接受他们，组织他们一起上战场，而不是停下来，花额外的时间和精力去招待或者对抗他们。

再次，建立积极的信念：杜绝对自己的消极评价，关注自己的优势，并进行积极的心理暗示，比如“我现在思路清晰，我精力很充沛”，“我对所学的知识掌握得相当不错”等，增强自信心。

最后，学会放松：利用腹式呼吸和放松训练缓解自己的紧张状态。

调动社会资源

寻求老师、家人以及朋友的社会支持，遇到困难向老师和家人、朋友寻求帮助，在学习的间隙与家人、朋友聊聊天。

考生的心理压力很多源自父母，那么，面临高考，家长应该怎么充当孩子的后盾，提供必要的支持呢？

首先，避免对孩子的过度关注。有的家长在孩子考试前，会不停地嘘寒问暖、询问复习进度以及目标学校等，这种过分的关注会无形中造成考生心理压力增加。保持生活常态更有益于考生调整心态。

其次，避免琐事干扰。无论是父母之间的矛盾，还是其他社会新闻，都有可能影响孩子的情绪，带来额外的烦恼。尽量不要在此期间对家里的其他重大事项作出决定。疫情常态化的今天，也需要在做好防护的同时，尽量避免过分关注和讨论疫情有关新闻，以免分散考生的注意力。

最后，降低期望值，保持情绪稳定。越到最后关头，家长越应该降低期望值，多鼓励孩子，避免不断提醒和催促孩子学习。

（作者：李瑛，系陕西师范大学心理学院副教授）