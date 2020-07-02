巴拿马如何治疗新冠患者？卫生部晒“医药阵容”

据南美侨报网报道，近日，巴拿马多位医疗专家公开了该国卫生部门针对新冠患者采用的“医药阵容”，其中以类固醇、抗炎药、抗凝血剂、氧气和康复者恢复期血浆为主。

报道称，按照内科感染医学专家哈维尔·萨埃斯·尤伦斯的说法，地塞米松等类固醇激素能够在患病早期预防病毒引发的炎症。以托珠单抗为代表的抗炎药，主要用于已经出现的炎症；而大流量探针供氧则可以避免或推延呼吸机的使用。

重症监护医师胡里奥·桑多瓦尔解释称，针对处于不同患病阶段的新冠患者，须适当调整治疗方法。

据报道，对大多数轻型患者，使用扑热息痛等基本药物就能取得不错的疗效，有时也会采用低剂量的类固醇。对于需要入院的中症患者，除了地塞米松等类固醇药物之外，有必要服用肝素以预防血凝，在某些情况下还需服用抗生素。在危重症患者的救治中，则需采用免疫调节药物和托珠单抗。

关于采用恢复期血浆，桑多瓦尔指出，目前巴拿马卫生当局已经意识到“这是最有潜力的疗法之一”，并正在呼吁康复人员赴定点医院献血。他强调，“血浆疗法”适用于中度和重度住院患者，必须以严格的血液管理规程为前提，并在有血液学家在场的情况下实施。

另外，以上两位专家都提到，巴拿马计划将抗病毒药瑞德西韦和法匹拉韦纳入新冠患者的用药清单。

“毫无疑问，有效的疫苗是结束这场大流行的唯一方法。目前，多名医学专家正设法让巴拿马加入国际疫苗科研项目。”桑多瓦尔补充说。