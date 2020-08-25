获美国紧急使用授权的康复血浆疗法会有效吗

美国食品和药物管理局23日发布一项紧急使用授权，允许美国医疗机构使用康复的新冠病毒感染者的血浆来治疗新冠住院患者。

美药管局将批准紧急使用这种疗法称作抗击新冠的又一重要进展，但不少医学专家认为该疗法现有临床试验数据较为薄弱，不足以支持其广泛应用。

康复血浆疗法是什么原理？能否有效治疗新冠？

有研究人员认为，被某种病毒感染过的人康复后，其血液中存在相应的抗体等物质。如果从康复者体内提取血浆，有可能帮助治疗相应疾病。

国际期刊《临床研究杂志》今年3月发表的一篇文章介绍，在20世纪初，康复血浆疗法曾被用于治疗多种疾病，包括麻疹、腮腺炎和流感。研究人员回顾了1918年H1N1流感大流行期间涉及1703名患者的多项研究数据，结果发现接受这种疗法的人死亡率较低。2013年西非暴发埃博拉疫情时也曾使用过这种疗法，两名转移到美国的患者在接受这种疗法后存活下来。

美国卫生与公众服务部长亚历克斯·阿扎近日表示，几个月前，美药管局与美生物医学高级研究和发展局及私营合作伙伴启动了在全美提供康复血浆的项目，同时通过临床试验来评估其效果。目前，已有超过7万美国新冠患者接受了康复血浆治疗。

美国梅奥诊所是这一项目的主要牵头机构。该项目网站称，有证据显示，对于其他一些由病毒引起的疾病，使用康复患者血浆治疗感染者能够使他们病情更快得到改善。新冠患者如接受康复患者血浆，病情可能也会更快改善。

据项目网站介绍，初步研究结果显示，对重症新冠患者单次输入200毫升康复血浆后，部分患者病情改善。

梅奥诊所今年6月发布的研究数据显示，在对2万名不同族裔的新冠患者使用康复血浆疗法后发现这种疗法安全。梅奥诊所8月公布的一项有约3.5万名新冠患者参与的研究显示，重症新冠患者在确诊后及时接受康复血浆疗法能降低死亡率。但是，由于该研究缺乏对照组，一些专家认为现有数据不足以支撑有效性结论。

美药管局表示，血浆疗法的已知和潜在益处大于已知和潜在的风险，目前还没有其他适当的、已批准可用的替代疗法。

但据《纽约时报》报道，在美药管局发布康复血浆疗法的紧急使用授权前，包括美国国家卫生研究院院长弗朗西斯·柯林斯、美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇在内的卫生官员要求药管局暂缓批准，他们认为迄今的研究数据还过于薄弱，不足以批准该疗法紧急使用，并强调需要随机对照试验的可靠数据来支撑结论。

英国《自然》杂志网站日前也刊登文章说，有关康复血浆疗法的临床试验数据还不足，需要更多证据才能说明用这种方法治疗新冠患者的有效性。英国流行病学家马丁·朗德雷就此评论说，康复血浆疗法背后有科学支撑，“有理由认为它可能会成为一种有效的疗法”，但是“还没有足够的数据”来证明其效果。（据新华社 记者谭晶晶）