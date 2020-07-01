Ⅱ型糖尿病患者怎么吃？这份食谱请收好

民以食为天，随着经济的发展和人们生活水平的提高，人们越来越多地意识到饮食与健康之间的关系，食疗也成为了医生的好助手。这份为Ⅱ型糖尿病患者准备的超详细饮食指南，一起看看吧！

饮食治疗是Ⅱ型糖尿病的基础治疗，科学均衡的糖尿病饮食能够使血糖/血脂等指标接近正常生理水平、提供符合生理需要的各种营养，改善健康状况（各种不同人群）、纠正代谢紊乱、预防和治疗低血糖/酮症酸中毒等急性并发症、防止和延缓心脑血管、肾脏、视网膜、神经系统等慢性并发症的发生和发展。

给Ⅱ型糖尿病患者的八大饮食建议：

1、合理控制能量的摄入：通过测体重可评价总能量摄入是否合理。建议每周称1次体重，并根据体重调整食物摄入量和运动量，肥胖者应逐渐减少能量摄入并注意增加运动，使体重逐渐下降至正常标准的5%左右。

2、坚持平衡膳食：每天均衡选择主食类、蔬果类、肉蛋奶类、豆类、油脂类。

3、主食要适量：碳水化合物占总能量的50%~60%，以粗粮、米面及薯类为主，避免食用单糖类，如糖果、炼乳、蜂蜜、甜饮料、蛋卷、加糖罐头、中西式甜点心等。

4、限制脂肪摄入：少食或不食鸡鸭皮、肥肉、动物内脏、动物油、蟹黄、虾卵、鱼卵芝麻酱、汉堡、硬果类如花生、瓜子、核桃等。

5、每天食入适量优质蛋白质食物：牛奶、蛋类、瘦牛肉、禽肉及鱼、虾等海产品、大豆制品如豆腐干、豆腐、豆浆等。

6、清淡少盐：控制盐量6g/天，高血压患者3g/天，不食咸菜、腌制食物、豆腐乳、芝麻酱等富含盐的食物。

7、烹调方法宜蒸、煮、炖、拌、汆，减少过多烹调用油，减少炒、烧方式，不宜煎、炸。最好使用植物油，每天控制在30g（3汤勺）。

8、合理安排餐次，规律一日三餐~五餐，定时定量。

来源：中国医学科学院阜外医院

本文由中国医学科学院阜外医院主任营养师李响进行科学性把关。