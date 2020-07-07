容易被忽视的血糖波动

长期血糖波动会加速、加剧微血管、大血管的并发症，对于一些长期高血糖的患者来说，如果在短时间内把血糖降到正常值，还可能出现类似于低血糖的反应。因此，评估血糖波动对糖尿病患者来说是和糖化血红蛋白、空腹和餐后血糖同等重要的血糖指标，是良好血糖控制的重要维度。

2020年7月8日 周三 14:00-15:00，值“餐后血糖7.8”健康宣传日之际，人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端将邀请天津医科大学朱宪彝纪念医院院长陈莉明教授进行视频直播，为广大糖尿病患者解答餐后血糖与血糖波动相关问题，千万不要错过。

专家简介：

陈莉明，天津医科大学朱宪彝纪念医院院长、教授、博士生导师。

国务院特贴专家、海河学者、天津高校领军人才、中华糖尿病学会副主任委员、中国微循环学会糖尿病与微循环学会副主任委员、天津糖尿病学会主任委员、国家自然科学基金评审人。

《Diabetes Metabolism Research and Reviews》、《中华内分泌代谢杂志》、《中华糖尿病杂志》、《中华临床营养杂志》、《国际内分泌与代谢病杂志》编委。

擅长：内分泌、糖尿病、糖尿病肾病

给Ⅱ型糖尿病患者的八大饮食建议：

1、合理控制能量的摄入：通过测体重可评价总能量摄入是否合理。建议每周称1次体重，并根据体重调整食物摄入量和运动量，肥胖者应逐渐减少能量摄入并注意增加运动，使体重逐渐下降至正常标准的5%左右。

2、坚持平衡膳食：每天均衡选择主食类、蔬果类、肉蛋奶类、豆类、油脂类。

3、主食要适量：碳水化合物占总能量的50%~60%，以粗粮、米面及薯类为主，避免食用单糖类，如糖果、炼乳、蜂蜜、甜饮料、蛋卷、加糖罐头、中西式甜点心等。

4、限制脂肪摄入：少食或不食鸡鸭皮、肥肉、动物内脏、动物油、蟹黄、虾卵、鱼卵芝麻酱、汉堡、硬果类如花生、瓜子、核桃等。

5、每天食入适量优质蛋白质食物：牛奶、蛋类、瘦牛肉、禽肉及鱼、虾等海产品、大豆制品如豆腐干、豆腐、豆浆等。

6、清淡少盐：控制盐量6g/天，高血压患者3g/天，不食咸菜、腌制食物、豆腐乳、芝麻酱等富含盐的食物。

7、烹调方法宜蒸、煮、炖、拌、汆，减少过多烹调用油，减少炒、烧方式，不宜煎、炸。最好使用植物油，每天控制在30g（3汤勺）。

8、合理安排餐次，规律一日三餐~五餐，定时定量。

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重要提示：

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