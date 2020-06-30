家庭药箱放什么？这些常备药物你需要知道

很多家庭都备有一个常用药物的小药箱，在关键时刻可以发挥巨大的作用。不同症状用药不同，不同药物储存方式也不同，我们该如何合理购置和储存常用药物呢？

家庭药箱中，一般要准备治疗常见疾病的药物，如治疗感冒、发烧、咳嗽、腹泻、腹胀等症状疾病的药物。

1. 日常治疗感冒药物，可以选择酚麻美敏片、维C银翘片等，有小孩的家庭可以备用一些小儿感冒药，比如愈酚伪麻口服溶液、健儿清解液等。如果出现发热，建议选用解热镇痛类药物，比如对乙酰氨基酚、布洛芬制剂等，也可选择蒲地蓝口服液、双黄连口服液、柴黄颗粒等清热解毒的中成药。儿童的解热镇痛药物有年龄限制，小于2月龄的小婴儿不推荐使用任何退热药物。小于3月龄只要出现发热，应及时就诊。2～6月龄如需使用退热药，推荐使用对乙酰氨基酚，具体请咨询医师意见。不论年龄如何，只要发热超过3天，就应及时就诊。

2. 如果呼吸道感染诱发咳嗽，可以选用急支糖浆、川贝枇杷膏等止咳化痰药物。如果是儿童咳嗽，可以备用氨溴特罗口服液、小儿消积止咳口服液等儿童用药。

3. 为缓解腹胀等症状，可以选择吗丁啉、多酶片等常用药物，也可选用保和丸、健胃消食片、大山楂丸等中成药。对于便秘的患者，可以备用麻仁丸来进行润肠通便；如果是儿童，可以备用王氏保赤丸或乳果糖。如果腹泻，可以选用益生菌制剂调节肠道的微生态环境，蒙脱石散止泻保护胃肠道粘膜。如果是夏天受凉引起的腹泻，可以选用藿香正气液等中成药。如果家中孩子消化不好、容易积食，可以选择四磨汤口服液等中成药。

4. 如果是过敏引起的荨麻疹，或是突发过敏症状，家中常备的抗过敏药物可以选用氯雷他定或西替利嗪，但如果过敏症状用药后没有缓解，或是既往曾发生过严重的过敏反应，或是家族有严重过敏反应史，建议及时前往就近医院就诊。如果是小年龄婴儿使用抗过敏药物，需征询专业医师的意见。

5. 建议家庭常备体温计以备怀疑发热时测量体温。家中有小孩子容易磕碰，可以常备冰袋以冰敷，并备用创可贴、无菌棉签、无菌纱布、医用胶布、75%消毒酒精、安尔碘等常用工具和消毒药物。

在选择药物时尽量选择不良反应较少的非处方药（OTC药），以疗效稳定、用法简单的药物为宜。用药时需谨慎，最好在医生的指导下使用。除此之外，还要根据不同家庭成员的健康状况在专科医师的建议下准备一些特殊药物。

关于药物储存，有的药物储存条件特殊，比如需要放冰箱保鲜层，建议严格按照说明书的要求存储，切勿大量存储药物。注意将药物放置在儿童够不到的地方，避免儿童误服。建议药物分类放置，避免在紧急情况下出现“用错药”的状况。

不同药物的保质期不同，注意保留药物包装，并定期检查药箱内药物是否过期。如果有过了保质期的药物，应及时送至药物回收点或询问医生后进行相关处理，避免造成环境污染。

关于药物使用如果有任何疑问，以专业医师的建议为准。越小的婴幼儿家庭用药越需谨慎，建议事先征询儿科医师的建议。

本文由厦门大学附属妇女儿童医院儿童保健科副主任医师黄蓉进行科学性把关。