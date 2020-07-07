北京核酸采样、检测人数均已超过1100万 54个小区解除封控

北京市疾病预防控制中心副主任庞星火6日在发布会上表示，按照“应检尽检，愿检尽检”的原则，截至目前，北京市核酸采样、检测人数均已超过1100万。核酸检测为迅速发现控制传染源、有效阻断传播链条、防止疫情扩散发挥了重要作用。

针对北京市社区、集中隔离点解除隔离观察的政策的问题，庞星火表示，新发地市场聚集性疫情发生以后，北京市对部分小区、村实行封控管理，其他社区、村实行封闭式管理。当前，北京市疫情防控形势趋稳向好，先后对西城区、海淀区、丰台区等54个小区解除封控管理。7月5日，曾去过新发地市场牛羊肉综合交易大楼的人员及其同住人员共7.4万人，延长居家观察已满7天(即“14+7”天的隔离观察)，现已有序组织第三次核酸检测。检测结果为阴性，且体温等症状排查无异常者，即可解除居家隔离观察。解除观察人员，此后7日内还需做好自身健康监测，外出做好个人防护，做到戴口罩、勤洗手、不聚餐、不聚会、不聚集，出现异常症状应及时报告并前往医疗机构排查诊疗。

庞星火称，集中隔离人员的第三次核酸检测报告也在陆续出来中。经与专家多次会商研究，将按照科学精准、安全有序的原则，对新发地市场集中隔离人员实行分类分批解除隔离措施。具体来讲，就是分两类情况，第一类是对新发地牛羊肉综合交易大楼隔离人员，这些人员的风险等级高，仍要采取“14+14”天的隔离观察措施，隔离期满，核酸检测结果为阴性，方可解除隔离观察。

第二类是对新发地市场其他区域隔离人员，落实严格排查，对5月30日至6月13日未到过新发地市场牛羊肉综合交易大楼，隔离期间严格遵守各项集中隔离纪律要求，且隔离人员同批次进入隔离点、隔离期间隔离点没有发生阳性检出者的，经评估后，可以实施“14+7”天的隔离政策，隔离期满后，核酸检测为阴性的，可以解除隔离观察。上述人员须对相关事项签字作出承诺，此后7日内进一步做好健康监测，外出做好个人防护，出现异常情况及时向所在地社区、村报告。

庞星火强调，解除社区封控管理，居家观察和集中隔离人员分类分批解除隔离，并不意味着“警报解除”、万事大吉。新发地市场聚集性疫情的发生，说明北京市依然面临疫情防控的压力和风险，绝不可掉以轻心，必须始终绷紧疫情防控这根弦，继续坚持“外防输入、内防扩散”不放松，毫不松懈地抓好二级响应下的各项防控措施，压紧压实“四方责任”，科学精准有效抓好防控工作，使常态化防控成为各行各业和民众的行动自觉，大家共同努力，打赢疫情防控的阻击战、攻坚战和保卫战。(陈杭)