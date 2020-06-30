消毒产品比较实验：杀菌时效有差异 个别产品涉嫌虚假宣传

人民网北京6月29日电（记者毕磊）新冠肺炎疫情以来，大家更重视个人卫生防护,与之相关的抗(抑)菌洗手液、免洗洗手液、消毒湿巾等消毒产品的需求激增。近日，上海市消保委以普通消费者身份购买了60件样品开展比较试验，发现全部样品的风险物质均符合国家规定的限量要求，但不同种类的产品杀菌抑菌效果存在差异，部分样品实测乙醇含量与其包装明示不符。

杀菌抑菌效果各有差异

本次比较试验中，上海市消保委购买了抗（抑）菌洗手液、免洗洗手液、消毒湿巾各20件。产品宣称上，20件抗（抑）菌洗手液样品和19件免洗洗手液样品在包装上明示“抑菌、杀菌、抗菌”等字样，其中9件抗(抑)菌洗手液和5件免洗洗手液样品标明抑菌率；20件湿巾样品均在产品包装上注明“抑菌、杀菌、抗菌”等字样，其中1件标明抑菌率。

本次比较试验依据《一次性使用卫生用品卫生标准》《消毒技术规范》等国家强制性标准以及《洗手液》《湿巾》国家推荐性标准，主要对样品的风险物质、消毒效果等进行了测试，涉及甲醛、二噁烷、可迁移性荧光增白剂、总有效物、乙醇含量、杀灭微生物指标、抑菌率等指标。

从检测结果看，60件样品均能杀灭规定的菌落数量，但杀菌速度差异明显。其中，12件样品（9件消毒湿巾，3件抑菌洗手液）杀菌最快，能在5秒内迅速杀菌，15件样品和26件样品分别在1分钟和3分钟以内杀菌,7件免洗洗手液样品杀菌略慢，用时超过3分钟。

个别产品酒精含量与宣称不符

如今，消费者在选购消毒产品时更看重杀菌抑菌功能。

比较实验显示，在抑菌性能上，60件样品均有抑菌作用，其中36件样品抑菌作用更强, 抑菌率在99%以上；13件样品抑菌作用较强,抑菌率在90%-99%之间，11件样品抑菌作用略弱，抑菌率为50%-90%之间。

虽然60件样品都能杀菌抑菌，且未有风险物质检出，但本次比较试验结果发现，仍有部分样品实测的乙醇（酒精）含量与产品明示不符。

其中，花卉诗即魅黑玫瑰免洗消毒凝胶，标称含有70%-80%的酒精，实测酒精含量只有62.9%；汉施70%酒精免洗消毒洗手液，标称含有75%+-5%的酒精，实测酒精含量只有52.6%；维特丝抗菌消毒凝胶，标称含有75%的酒精，实测酒精含量只有32.2%；喜手免洗手消毒凝胶，标称含有75%的酒精，实测酒精含量只有17.7%。

洗手液优于免洗洗手液

根据此次比较试验结果，上海市消保委建议消费者正确有效地使用相关产品。

使用抗（抑）菌洗手液应按“七步洗手法”对掌心、掌背等部位进行洗手，丰富的泡沫可以破坏携带大量病菌的油脂和污垢；在流动水下彻底冲净双手，整个过程为40至60秒。另外，切忌为节省成本稀释洗手液，这会导致洗手液的杀菌能力和清洁能力大打折扣。

使用免洗洗手液要注意作用时间，建议双手互搓使之均匀涂布每个部位后，充分作用至1至3分钟。从杀菌和清洁效果看，洗手液要优于免洗洗手液，因此建议消费者仅在缺乏用水条件的时候使用免洗手液，不要将其作为常规的手部清洁手段。另外，免洗洗手液中的杀菌成分会对皮肤、黏膜产生一定的刺激，尤其是婴幼儿及儿童，所以建议不要将涂抹后的手指放入口中。

不建议消费者用消毒湿巾擦拭脸部，尤其不要直接擦拭眼睛、中耳及黏膜处，因为这些部位容易被消毒湿巾内的有效成分刺激，出现红肿、刺痛等现象。如选购非独立包装的湿巾，最好有密封贴、密封盖，防止湿巾干燥和细菌滋生。