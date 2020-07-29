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世卫组织总干事谭德塞称：新冠疫情让全球第六次进入卫生紧急状态

2020年07月29日08:03 来源：科技日报

科技日报北京7月28日电 （记者张梦然)据英国广播公司（BBC）、美国消费者新闻与商业频道28日消息称，世界卫生组织总干事谭德塞在瑞士日内瓦举行的简报会上称，这是世卫组织第6次宣布“国际关注的突发公共卫生事件”，无疑也是最严重的一次。他特别称赞了中国等国家对疫情的有效控制。

本周四将是世卫组织宣布新冠肺炎疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”六个月整。BBC报道数据称，自1月以来，全球报告新冠确诊病例超过1600万例，死亡病例超过65万例。谭德塞称，这是第六次进入全球卫生紧急状态，也是最严重的一次。

据此前报道，世卫组织此前五次宣布“国际关注的突发公共卫生事件”，分别是2009年甲型H1N1流行性感冒疫情、2014年南亚和非洲的脊髓灰质炎疫情、2016年巴西等国的寨卡疫情、2014年至2016年在西非多国致死上万人的埃博拉疫情、2018年至2019年的刚果（金）埃博拉疫情。

谭德塞表示，新冠肺炎改变了我们的世界。他提及人类在疫情下同时展现出了正面和负面的形象，各国也仍需要采取措施遏制病毒传播和拯救生命。而只有严格遵守从戴口罩到避开人群的健康措施，全世界才能击败它。他特别称赞了中国、德国、韩国、加拿大等国家对疫情的有效控制。

谭德塞还提到，过去6周内新冠肺炎病例总数大概翻了一番。尽管全世界在抗击疫情方面做出了巨大努力，但前面仍有一条漫长而艰难的道路。

世卫组织在简报会上还表示，长远看来，长期实施旅行限制不是办法，各国应采取更多措施来阻止疫情蔓延，但同时强调，经历新一轮疫情暴发的国家应采取进一步封锁措施。

(责编：许晓华、李轶群)


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