戴口罩，呼吸不顺畅咋办？

疫情爆发，不少市民在长时间佩戴口罩后，会出现呼吸不畅的现象，该怎么应对？

昨天，市急救医疗中心急诊部护士董理和吴豪杰，介绍了能缓解呼吸困难、辅助呼吸系统后期康复的“腹式呼吸法”。

对新冠肺炎重症患者也有效果

今年5月，市急救中心急诊部接收了一位58岁的患者汪阿姨，当时患者情况比较危急，进了急诊重症监护室，还上了有创呼吸机辅助呼吸。治疗过程中，董理帮助汪阿姨进行呼吸练习：“我向患者介绍了腹式呼吸法，通过训练效果相当不错，呼吸比以前顺畅多了。”

事实上，这样的情况不仅是对慢性阻塞性肺炎的治疗，今年随“重庆重症护理支援队”支援武汉的吴豪杰也让患者做过类似的训练：“我们在对新冠肺炎重症患者的护理中，发现练习腹式呼吸可有效缓解呼吸困难，不仅让病人改善了肺活量，还有效减少了肺部感染。”

腹式呼吸适用于多种病症

事实上，腹式呼吸不仅可帮助慢阻肺、新冠肺炎等呼吸道系统疾病的治疗，还有三种病症也可使用腹式呼吸进行康复治疗。

一是高通气综合征。可对患者进行腹式呼吸训练，以缓解他们过度通气和精神紧张的症状。

二是原发性高血压。腹式呼吸可改善自助神经系统的功能，提高副交感神经的张力，提高肺通气和学氧含量，这些功效都对缓解焦虑和心理压力有良好作用。

三是功能性消化不良。腹式呼吸通过膈肌的上下运动，扩大胸腔容积，增大肺部的摄氧量，从而使血氧含量增加；同时会加强对腹腔脏器的按摩，有利于消化系统功能的改善；还可使心率下降,有利于情绪的平稳。

吴豪杰表示，最近不少市民反映长期佩戴口罩导致呼吸不畅，其实也可通过腹式呼吸来缓解：“如果长期戴口罩导致呼吸不畅，可找一个人烟相对稀少的地方，进行腹式呼吸的练习，因为腹式呼吸可调整呼吸、缓解焦虑，所以一般多练几次就能有效缓解身体不适。”

腹式呼吸法应循序渐进

腹式呼吸法应如何练习？董理介绍了分解动作。

首先慢慢用鼻子吸气，双手或单手轻轻放在腹部，吸气时腹部放松，使手放置部位的腹部逐渐向外膨出，此时不要停止，仍然用力持续吸气直到感觉腹部凸起；然后屏住气息4秒，感受身体的紧张；接着缓缓将气呼出，手可微微向上，向内按压，使膈肌上抬，促进气体排出，呼气时要慢且长，并不要中断，直到腹部收缩凹入为止。

董理提醒，学习腹式呼吸法应循序渐进：“初练时可能不太习惯，需循序渐进的训练。第1周每天可坚持用5秒的时间吸气，用3秒在体内存气，再用5秒时间将气呼出，如此连续重复十遍；第2周每天呼与吸时间可各延长5至8秒；第3周里将呼与吸各延长8至10秒，存气的时间也可相应加长。通过长时间的锻炼，腹式呼吸可形成一种习惯，走路、坐或躺时，都可自如地进行腹式呼吸。”

重庆晚报-上游新闻记者 赵映骥 摄影报道

链接

腹式呼吸四大好处

值得一提的是，腹式呼吸除了可进行康复治疗，对普通人也有很多好处：

第一，扩大肺活量，改善心肺功能。能使胸廓得到最大限度地扩张，使肺下部的肺泡得以伸缩，让更多的氧气进入肺部，改善心肺功能。

第二，可改善腹部脏器的功能。改善脾胃功能，有利于舒肝利胆，促进胆汁分泌。

第三，促进肠蠕动，腹式呼吸是最有效的通便药，此外对结肠癌及痔疮的预防也卓有成效。

第四，对安神益智有好处，对调节大脑的兴奋或抑郁度、养心安神都很有好处。（赵映骥）