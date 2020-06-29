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新冠病毒或诱发健康人患上糖尿病？快看看你是易感人群吗

董菁

2020年06月29日07:10 来源：人民网-科普中国

近日，在《新英格兰医学杂志》刊登的一封信中，一个由17名研究糖尿病的专家组成的国际团队称，新冠肺炎可能导致健康人群罹患糖尿病，并导致糖尿病患者出现严重的并发症。

几天前，全球20位顶级糖尿病及内分泌领域专家组成的国际专家组在《柳叶刀》上发表论文称，患有新冠肺炎的老年糖尿病患者死于该疾病的风险更高。同时，新冠病毒实际上可能促使正常人成为新发糖尿病患者。

这一项研究对新冠肺炎合并糖尿病的患者发出警示，也给普通糖尿病患者、甚至健康大众敲响了警钟。那么，哪些人容易罹患糖尿病呢？

专家表示，在成年人之中，如果有以下任何一项或以上的条件，都是糖尿病的高危人群：

第一，年龄≥40岁；

第二，有糖尿病前期病史的人；

第三，超重（BMI≥24kg/m2）、肥胖（BMI≥28kg/m2），或者是中心性肥胖。其中，中心性肥胖，指的是男性腰围≥90cm，女性腰围≥85cm；

第四，静坐生活方式的人；

第五，一级亲属中，有2型糖尿病家族史的人；

第六，分娩过巨大儿（胎儿出生体重≥4kg）或有妊娠期糖尿病病史的妇女；

第七，高血压患者；

第八，高脂血症患者；

第九，动脉粥样硬化性心脏病的患者；

第十，有一过性类固醇性糖尿病病史的患者；

第十一，多囊卵巢综合征或伴有胰岛素抵抗相关表现的病人；

第十二，长期服用精神类药物，或者抗抑郁药物的患者。

如果你满足上述一项以上的条件，日常生活中请千万注意，不要暴饮暴食、不要熬夜、坚持体育运动，不然糖尿病可能会找上你哟。

受访专家：郑州大学第五附属医院内分泌科主治医师史双伟

本文由青岛内分泌糖尿病医院主任医师张磊进行科学性把关。

(责编：许晓华、李轶群)


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