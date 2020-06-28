余艳红出席部分省份健康扶贫和深化医改工作推进会

按照国家卫生健康委委领导分区包片推进健康扶贫工作机制和医改重点联系省份制度，11月28日，国家卫生健康委党组成员、国家中医药局党组书记余艳红出席内蒙古、广东、重庆、甘肃、新疆、新疆生产建设兵团片区健康扶贫和深化医改工作推进会。重庆市人民政府副市长屈谦出席会议。

余艳红充分肯定内蒙古、广东、重庆、甘肃、新疆、新疆生产建设兵团在推进健康扶贫和深化医改中取得的成绩。她指出，要深入贯彻落实中央关于健康扶贫和深化医改的一系列决策部署，深入学习贯彻落实全国中医药大会精神，以解决看病难看病贵问题为重点，优化医疗资源配置，推动体制机制改革，推进医疗卫生行业监管，完善医改中医药政策机制。要坚持基本医疗有保障的工作标准，开展县医院能力建设，规范落实贫困人口托底医疗保障和救治政策，促进各项政策和资源向深度贫困地区聚焦，一鼓作气打赢脱贫攻坚战。

余艳红还深入重庆市中医院、妇幼保健院和渝北区龙山社区卫生服务中心调研。（来源: 妇幼健康司）