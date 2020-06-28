国家卫生健康委部署落实常态化疫情防控要求做好妇幼健康工作

5月20日上午，国家卫生健康委召开落实常态化疫情防控要求做好妇幼健康工作电视电话会议。委党组成员、国家中医药管理局党组书记余艳红同志出席会议并讲话。

余艳红指出，疫情期间，全国妇幼健康战线坚守岗位，为维护妇女儿童健康作出了重要贡献。她强调，在常态化疫情防控形势下，妇幼保健机构要严格落实门急诊预检分诊和发热门诊工作要求，加强“四类人员”管理，做好标准预防，降低院感风险。补齐检测能力短板，提高检测服务的可及性与及时性，有序恢复正常诊疗秩序，加强托幼机构卫生保健管理和儿童防护。

余艳红要求，要全力保障母婴安全，坚决完成健康扶贫任务，强化行业监管，防范化解重大风险，守好妇幼健康“安全线”，谋划好“十四五”妇幼健康事业发展。

江苏、湖北、湖南代表作了经验介绍。国家卫生健康委有关司局和单位负责同志,各省（区、市）及新疆生产建设兵团卫生健康委负责同志、妇幼处处长，省级妇幼保健院院长和科研所所长参加会议。（来源: 妇幼健康司）