国家卫健委谈中医药战疫：调集精锐 分类救治 筛选方药

人民网北京3月18日电 （记者孙博洋）今日，国务院新闻办在湖北武汉举行新闻发布会，中央指导组成员、卫生健康委党组成员、中医药局党组书记余艳红就中医药在此次疫情防控中的作用及与世界分享经验相关情况进行介绍。

余艳红表示，此次新冠肺炎疫情防控中，中医药人第一时间上场，仁心仁术，大医精诚，凝聚了前行动力，彰显了特色优势，贡献了重要力量，中医药主要开展了三方面的工作。

第一，调集精锐力量。从全国调来4900余名中医药人员驰援湖北，约占援鄂医护人员总数的13%，其中有院士3人，数百名专家。这次中医药援助队伍规模之大、力量之强，前所未有。

第二，分类开展救治。轻症治疗和恢复期治疗中医药早期介入，重症、危重症实行中西医结合，制定了相应治疗规范和技术方案。在疫情暴发早期，对在隔离点等待的疑似病人，及时给予了中药汤剂或中成药，有效缓解了病情发展，缓解了医疗资源压力。

第三，筛选有效方药。推动科技攻关，对已经纳入第五、第六、第七版诊疗方案的中成药和方剂，进行临床疗效同步观察。目前已筛选出金花清感颗粒、莲花清瘟胶囊、血必净注射液和清肺排毒汤、化湿败毒方、宣肺败毒方等“三药三方”。

余艳红表示，疫情没有国界，病毒是人类共同的敌人，中国在抗击疫情中积累的宝贵经验，愿意供各国借鉴。中医药界愿与国际社会加强合作交流，分享防疫和救治经验，向有需要的国家和地区提供有效中成药、专家咨询和力所能及的援助。