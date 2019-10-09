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低头看手机 颈椎负重27公斤

杨蔚然

2019年10月09日08:06 来源：长沙晚报

　　“每天对着电脑、手机，我的颈椎病日趋严重，现在医院开设了晚间门诊可以下班后去治疗了。”38岁的梁女士是一名公司白领，早两年就检查出患有颈椎病，近日感觉头痛、头晕、脖颈酸痛严重，于是到长沙市第一医院康复医学科晚间门诊进行治疗。

　　“如果低头60°看手机，颈椎承受的压力重达27公斤！”据市一医院康复医学科主任肖乐介绍，颈椎位于头以下、胸椎以上，共有7节颈椎骨和6个椎间盘及其韧带，主要功能是保护颈髓，支撑头部。颈椎的骨骼、关节与肌肉是统一的整体，在相互作用下完成颈部的生理活动。

　　颈椎病是由于人体颈椎间盘、颈椎骨关节及其相应的肌肉、韧带、筋膜发生退行性变及其继发性改变，如椎间盘突出、韧带钙化、颈椎骨质增生或颈椎正常生理曲线改变后刺激或压迫颈神经根、颈部脊髓、椎动脉、颈部交感神经而引起的系列症状。

　　肖乐建议，预防颈椎病从日常生活细节开始。比如不要长时间保持一个姿势不动；坐位时尽量使颈肩部放松，有效预防与缓解颈椎不适；选择合适的枕头；注意颈部保暖，改善局部血液循环；劳逸结合，避免和减少提、扛、抬重物；防止外源性伤害，回头看不要过急过猛，改掉脖子夹手机的习惯；勤做颈椎保健操如用下巴划“米”字，既可缓解疲劳，又能增强韧度，有利于颈段脊柱的稳定性提高，增强颈肩顺应颈部突然变化的能力。

(责编：赵丰(实习生)、李轶群)


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