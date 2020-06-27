欧洲多国疫情反弹 “解封”面临挑战

由于近日新冠疫情出现反弹，克罗地亚政府要求从25日0时起所有公共交通司机和乘客必须戴口罩。

15日以来，欧洲多国为提振经济逐步“解封”。然而，随着新冠疫情防控措施逐步放开，欧洲多国疫情出现反弹，“解封”工作面临挑战。

世界卫生组织欧洲区域办事处主任克卢格25日在哥本哈根举行的视频记者会上说，目前欧洲地区已累计报告确诊病例超过250万例。最近一段时间，欧洲区域每天报告近2万例新增确诊病例和700多例新增死亡病例。上周，欧洲区域的每周新增病例数在数月来首次出现增长。他警告，如果不加强防控，欧洲一些国家的卫生系统可能再度被推向崩溃边缘。

西班牙安达卢西亚自治区卫生部门25日宣布，当地一处非法移民收容中心暴发新冠疫情，超过80人被感染。当地卫生部门已对该中心执行隔离措施，并对密切接触者展开追踪。

瑞士25日公布的数据显示，瑞士新增确诊病例数连续3天回升，当天新增52例，为近一个月以来最高点。

罗马尼亚最近10天平均单日新增确诊病例超过310例，小规模聚集性感染事件频繁发生。当地卫生专家认为，民众放松对疫情的警惕、不遵守卫生规定，是导致疫情反弹的主要因素。

连日来，塞尔维亚单日新增病例数均接近150例。塞尔维亚决定即日起强制要求所有人在搭乘公共交通工具时戴口罩，未戴口罩的乘客将被禁止乘坐。

德国和英国已有多家肉类加工厂出现聚集性疫情。据英国媒体25日报道，英国威尔士3家肉食加工厂近期出现聚集性疫情，截至目前共有超过330人确诊。威尔士卫生部门负责人沃恩·格辛说，新冠病毒能在湿冷的室内环境中长期生存，给肉类和食品加工行业带来特殊挑战。

克罗地亚疫情近日出现反弹迹象。克政府24日开始要求从波黑、塞尔维亚和北马其顿等地入境者强制隔离14天，并规定公共交通司机和乘客必须戴口罩。

爱尔兰总理瓦拉德卡25日宣布，该国将在29日如期进入社会经济重启第三阶段，在搭乘公共交通工具时戴上面部遮盖物将成为强制性要求。从7月9日起，来自疫情低风险国家的旅客可不必在入境后自我隔离14天，政府将每隔两周公布一次低风险国家名单。据新华社