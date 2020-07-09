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美国加州单日新增新冠病例数破万 解封计划遇重挫

2020年07月09日08:33 来源：中国新闻网

中新网7月8日电 据路透社报道，当地时间7月7日，美国加州单日新增新冠病例过万，创下单日最高确诊纪录，也超过州政府用来追踪病毒去向的“接触者追踪员”人数。

据报道，美国数个州过去一周新冠确诊病例激增，加州就是其中之一。7日，加州新增确诊病例10201例，人数比万名“接触者追踪员”(Contact Tracer)的数量还多。

报道称，“接触者追踪员”是经由加州政府训练，利用州数据库追踪已确诊病例的接触者，并向他们提供建议的工作人员，是加州重启经济的一环。

然而，疫情再起，加州解封计划遭遇重挫。上周，加州州长纽瑟姆紧急命令州内多处的餐厅不得开放室内用餐、要求酒吧歇业，并加强执行社交距离规范。而州内19个郡的餐厅、电影院、博物馆等设施，至少3周不得有任何室内活动，全加州70%人口都受到影响。

(责编：许心怡、崔元苑)


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