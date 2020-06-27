做好疫情流调 不放过任何蛛丝马迹

越早发现疫情传播途径和规律，越有利于疫情防控和病患治疗。配合流调工作是每个人依法依规应当履行的责任义务，也是对自己和他人健康负责的必然要求。北京疫情防控的紧要关头正值端午小长假，我们要继承和发扬端午节优良传统，严格做好当前首都防疫和常态化疫情防控工作，不放过任何蛛丝马迹，不遗漏任何短板死角。

6月11日至25日，北京新增确诊病例280例。流行病学调查表明，除个别病例外，目前确诊病例与新发地批发市场高度关联，尚不能判断疫情开始形成社区传播。6月26日，北京市疫情防控第133场新闻发布会通报，6月25日0时至24时，北京新增新冠肺炎确诊病例11例，其中已完成流调的10例确诊病例，仍旧与新发地批发市场高度关联。（相关报道见03版）

每场疫情防控新闻发布会的重要内容之一是公布确诊病例流调，为准确排查、隔离病患和密切接触者等高风险人群提供科学信息依据，是疫情防控精准决策和及时采取防控措施的重要判断依据。近来，新发地聚集性疫情初步得到控制，但6月20日出现了个别病例与新发地关联不大（既没有直接接触史，也没有密切接触史）。疫情是否已出现社区传播？这个担忧引起了各方高度警惕。进一步深入的流调工作，此时更令人期待。

据报道，经过流调人员紧急展开深入调查，发现海淀区一对在超市经营美食摊位的夫妇，虽然没有直接和密切接触史，却在新发地疫情经过三手传染后感染。传播路径经由新发地市场商户关联到与其密切接触的玉泉东市场商户，再关联到商户居住地永定路70号院，最后关联到去70号院上卫生间的摊主。这一流调过程犹如破案一般，流调人员抽丝剥茧，寻找一切可能传染病毒的蛛丝马迹，摸排感染来源、传播方式和可能的感染者，最终确定传播链，采取消杀防疫和必要的封控措施。

正如相关专家所说，一个地区没有持续出现来源不明的病例，病例也没有引起聚集性暴发，仅出现了散在点，不能称之为社区传播。社区传播令各方高度警惕，原因之一是会让疫情传播途径更复杂，并拉长疫情防控战线，给后续防控工作带来极大困难。像海淀永定路这一例疫情的流调工作，就是在最短时间内描绘出一个清晰的传播链，为采取隔离措施以及划定消毒范围提供了依据，为迅速阻断疫情可能引起社区传播赢得了宝贵时间。

本轮疫情出现以来，流调工作人员坚持快速行动，力争跑在病毒前头。6月11日北京再次出现本土新增确诊病例，通过两三个病例，在两天左右时间，流调人员就迅速锁定新发地批发市场为疫情源头。随后，各层面的防控工作均在第一时间展开，争分夺秒主动出击，牢牢将疫情控制在新发地批发市场这条线索上，全力遏制疫情蔓延，坚决打赢新发地聚集性疫情防控这场硬仗。

越早发现疫情传播途径和规律，越有利于疫情防控和病患治疗。从个人角度讲，配合流调工作是依法依规应当履行的责任义务，也是对自己和他人健康负责的必然要求。此次疫情的第一个病例唐先生，凭借“最强大脑”提供了一份详细的密接者名单，就是一次很好的示范。

6月26日，中国疾控中心公布《2020年6月北京新型冠状病毒肺炎疫情进展》，排除由动物病毒外溢传染人，也排除今年4月前北京本地传播毒株或武汉流行毒株导致本次疫情。疫情在新发地批发市场的传染模式，推测主要为人与人之间直接接触传播或经物品表面污染的间接接触传播。报告认为，北京开展大规模人群检测结果提示，与新发地批发市场无关的人群感染率极低，北京已经加强监测和强力扩大社交距离的防控措施，疫情进一步传播风险较低。报告对此次疫情流调工作给予了肯定，增强了有效遏制疫情蔓延的信心。

传统节日端午，一直有祛病防疫、强健体魄之文化传承，北京疫情防控的紧要关头正值端午小长假，做好个人防护是今年端午节的必修课。我们要继承和发扬端午节优良传统，严格做好当前首都防疫和常态化疫情防控工作，不放过任何蛛丝马迹，不遗漏任何短板死角。