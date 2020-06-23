北京多名患者确诊前曾去过超市等公共场所

昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市疾控中心副主任庞星火通报确诊病例流调情况，多名患者确诊前曾去过超市等公共场所。目前，确诊病例均已送至定点医院进行隔离治疗。

记者注意到，市疾控中心通报的流调情况更为详实，除确诊患者的性别、年龄、工作单位等基本信息外，还详细通报了患者在确诊前曾经到过的场所。其中，多名患者曾经到过超市、商场等公共场所。

疾控部门提醒市民，外出一定要佩戴好口罩，保持手卫生，触摸过公共场所的物品后要及时洗手或进行手消毒，回家后及时洗手，与他人保持1米以上的社交距离。公共场所要规范佩戴口罩，保持社交距离，室内清洁消毒。（记者 贾晓宏 牛伟坤 李祺瑶）

本报讯（记者 贾晓宏）6月21日，本市新增报告本地确诊病例9例、疑似病例2例、无症状感染者5例。

6月21日零时至24时，本市新增报告本地确诊病例9例、疑似病例2例、无症状感染者5例。9例新增确诊病例中，男性3例，女性6例；平均年龄48岁，最小35岁，最大68岁；均为外省户籍；丰台区5例、海淀区2例、西城区1例、朝阳区1例。

6月11日零时至6月21日24时，本市累计报告新冠肺炎本地确诊病例236例，在院236例。尚在观察的无症状感染者22例。