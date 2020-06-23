“不要熬夜”不需要更多科学理由

近日，一项刊登在国际杂志《细胞》上的研究报告称，来自哈佛大学医学院的研究人员通过研究发现，长期熬夜致死，问题不在大脑或心脏，而是在肠道。长期熬夜之所以会引发过早死亡，是源于氧化物在肠道内的蓄积。研究人员通过实验进一步证实，通过主动清除动物肠道内的氧化物，即使长期熬夜，其寿命也和保持正常作息的动物没有差异。（6月22日《科技日报》）

据不完全统计，中国每年猝死人数超过55万，这意味着平均每天有1000多人猝死，而且猝死人群呈现年轻化趋势。有一些年轻人日常除了有一点累感外，身体似乎并无其他任何症状，但却不经意间离开人世，生命戛然而止。人生处处充满着意外，而在造成年轻人死亡原因中，猝死竟已成为仅次于自杀和意外死亡的第三大杀手。

诱发猝死的原因很多，其中最直接和最普遍的原因就是生活、工作压力过大，以及不健康的生活方式。尤其是熬夜现象越来越普遍，除了在职场打拼的人不得不经常性加班外，还有很大一部分人在本该睡觉的时候，选择了疯狂追剧、看球赛、打网络游戏，“偶尔疯狂一把”成为常态化生活方式。

最新研究结果表明，长期熬夜引发的猝死，直接病灶不是大脑、心脏和心血管疾病，而是氧化物在肠道内的蓄积，使细胞不能从外部吸收营养，继而导致细胞死亡，使组织器官衰老甚至是诱发心血管疾病、神经性疾病及肿瘤等200多种疾病。这个方向性的结论，颠覆了公众的传统认知，也为未来的治疗找到了方向。这虽是一个乐观的消息，但也不排除一旦有了针对性的药物和治疗方案，一些人会更加肆无忌惮地熬夜。

随着近年来熬夜猝死的案例增多，越来越多人提倡“不要熬夜”。“愿你的奋斗迎着凌晨的朝阳，愿你熟睡的背影喜对安静的月亮”，不知何时，“睡一个好觉”竟成了奢侈品。当科学家揭示了熬夜猝死原因的研究结果，尽管令人鼓舞，但实际情况也许会比预想中还要糟糕。之前因为面临生命危险，对一些人还可以起到震慑作用，可是一旦有了确切的预防和治疗方案，一些人就会不再节制，而是放纵自己熬夜，甚至陷入到熬夜的恶性循环中。

根据熬夜的成因差异，业界对其进行了比较形象的分类，比如因为要完成工作和学习任务而不得不晚睡的行为被称为“被迫式熬夜”，已经习惯了晚睡的行为被称作“习惯式熬夜”，还有一些明知熬夜危害却依旧熬夜的年轻人也不甘落后，为自己贴上了“报复性熬夜”的标签。前两种熬夜都很容易面对和处理，但一个人明知熬夜具有极大的危害性，也并无熬夜的必要性，却进行带有自残式的“报复性熬夜”，对于这类行为方式产生的动因，还需要透过现象看本质，实施有针对性的心理干预。

睡觉时间减少对现代人来说并非好事，但自我放纵式剥夺正常的睡眠，颠倒生物作息时间，实际上已成为一种病态，一旦形成群聚效应和文化现象，也会成为社会问题。从某种意义上讲，这其实是丧文化的另一种呈现方式。因此，尽管照顾好肠道可免熬夜猝死，但仍别忘了睡觉本身。这不仅是一个科学问题，更是一个社会问题。（唐伟）