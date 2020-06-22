“应检尽检” 朝阳区已完成23万人核酸检测采样任务

记者6月21日晚从相关部门了解到，朝阳区对相关人员“应检尽检”，截至目前，全区已完成23万人的核酸检测采样任务。

按照市、区疫情防控工作部署，朝阳区抽调力量设立多处集中采样点，对商超、餐饮、农贸市场服务人员和中风险地区等相关人员进行核酸检测采样，各项工作忙而有序。相关负责人告诉记者，现有的集中采样点，近两日日均采样超过2万人，采样任务仍在有序进行之中。

王嘉樾 摄

6月21日下午，记者分别前往朝阳规划艺术馆、朝阳体育中心两处集中采样点，了解现场采样情况。这两处集中采样点为区内商超、餐饮服务人员等提供核酸检测服务。

在朝阳规划艺术馆采样点，从入口处开始，一路有志愿者有序引导。到达等候区分批次进入信息采集点，每侧有7名医护人员，依次核对检测人员信息、在检测表格上贴标签、贴试管标签。随后，检测群众排队进入室内的采集区，站在贴有“朝阳抗疫 有你参与”的绿色一米线标识上，有序排队，快速检测。身穿防护服的医护人员动作迅速，约10秒钟便能完成一人的咽拭子取样。

王嘉樾 摄

现场负责检测的医护人员共有80名，采用轮班制。六里屯卫生服务中心主任崔学利告诉记者，采样区共设置11个采集台，每小时可完成采样任务大约1600余人，从16日起至今，最多的一天采样人数达到10700人。

王嘉樾 摄

在朝阳体育中心采样点，现场设置了隔离栏、遮阳棚，排队区域粉刷了一米线。在工作人员引导下，等候区群众有序排队入场，测量体温后，分流至各个检测点位进行检测，整个过程平稳有序。

负责服务保障工作的平房乡相关负责人介绍，朝阳体育中心场地每天集中消杀3次以上，对人员密集区域每小时进行消杀。现场检测人员逐一消毒，保洁人员不间断保障场内和进场沿途的卫生工作。

刚刚结束检测的冀女士表示，整个过程很顺利，检测只用了10秒钟，她和同事们都很支持这项工作，“检测了也就放心了，对自己对大家都要负责。”

6月19日白天至次日凌晨，朝阳体育中心检测点完成京客隆、物美、家乐福、盒马鲜生等商超人员检测万余人。6月21日，检测南磨房、小红门、东坝等乡餐饮企业服务人员超过9000人。（张艳艳 董文辉）