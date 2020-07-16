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中国最北新区“免下车”核酸检测采样点：6秒完成采样

2020年07月16日08:35 来源：中国新闻网

哈尔滨新区15日发布消息，哈尔滨首个“免下车”核酸检测采样点在哈尔滨新区开通，6秒即可完成采样。

哈尔滨新区位于哈尔滨市松花江北岸，是中国唯一的以对俄合作为主题的国家级新区和最北部的国家级新区。

此次该新区开通的“免下车”核酸检测采样点，被检测人全程不用下车，只要6秒钟即可完成采样，最多6分钟走完流程，最快6小时拿到检测报告，实现了“即来即检、即检即走、即走即离”，有效避免人员聚集。

接受核酸检测的人员可提前在线上预约，按预约时间开车到采样点后，摇下车窗，专业医护人员会走上前，确认身份信息，一键录入系统，生成专属条形码，医护人员会用采样棉签，从口腔采集样本，贴上专属条形码后立即放到样品箱。样品箱将通过专门样品轨道，密闭运达核酸检测实验室，最快6个小时出检测报告。

哈尔滨新区作为黑龙江省最大的现代产业集聚区之一，承担着促进中俄经济合作的重任，此次“免下车”核酸检测采样点的开通，对于该区招商引资、产业快速发展都具有促进作用。(王妮娜)

(责编：许心怡、崔元苑)


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