乌鲁木齐市核酸检测跑出“加速度”

乌鲁木齐市区内各居民小区根据防疫风险程度，先行覆盖重点区域、重点人群，并逐步扩大检测范围的工作安排，正分批有序开展免费核酸检测工作。检测点内，检测人员正分秒必争，全力以赴跑出核酸检测“加速度”。

乌鲁木齐市友谊医院神经内科医生曾海波和同事们7月20日来到天山区赛马场片区十七户社区检测点开始工作。三张桌子，两顶简易搭起的凉棚和几道警戒线，就是这个检测点的全部设施。对检测点进行消毒作业后，医务人员与社区工作人员迎来了当天第一批居民。

出示身份证、测温、进行核酸检测咽拭子采样、样本装入试剂管储存，一系列操作下来，每个居民用时不超过1分钟。

“到今天上午，我们已经完成了1000多个样本的采集，预计今天就能完成这个社区的采样任务，明天可以赶赴下一个采集点。”曾海波说，两日来，全体人员都处于高负荷运转状态，压缩休息时间，尽可能延长工作时间。

7月21日下午，在新疆维吾尔自治区人民政府召开的第四场新闻发布会上，乌鲁木齐市卫健委副主任常建梅介绍，为迅速提高新冠病毒核酸检测能力，在最短时间内完成全市所有市民核酸检测，在国家卫健委和新疆维吾尔自治区的大力支持下，乌鲁木齐市组建由自治区、市、区（县）医疗机构共同组成的采样工作队，共抽调6600余名采样人员，组成300余个小组开展核酸检测工作。同时，国家卫健委组建10支，每支20人左右的核酸检测医疗队，携带53台检测设备，与乌鲁木齐市医务人员混合编组，共同开展核酸检测工作。

乌鲁木齐市19日已对集中医学观察人员和重点人员完成核酸检测工作。目前，正在对乌鲁木齐市各区县进行逐个检测，天山区已经完成，沙依巴克区正全面铺开，其他区县正在进行检测前的各项准备工作。所有人员检测均不收取任何费用，对擅自收费行为，将依规依纪严肃处理，如数退还有关费用。（记者王瑟）