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北京蔬菜供应货源充足

2020年06月22日08:20 来源：人民网－人民日报

本报北京6月21日电  （记者贺勇）记者从北京市发改委获悉：为保障首都市场蔬菜供应不断供、价格稳，国务院联防联控机制生活物资保障组立即启动相关工作机制，国家发改委、商务部等和北京市建立每日例会制度，由国家发改委启动紧急部署河北蔬菜调运进京投放市场，首批5000吨蔬菜陆续运抵北京。

目前，北京市场25种蔬菜价格上涨势头放缓，出现回落态势。21日，25种蔬菜批发市场、农贸市场、超市平均价格较前一日涨幅分别为4.65%、-0.92%、3.23%，较前三日平均价格分别涨幅为1.31%、-1.62%、2.45%。较15日最高峰相比，批发市场、农贸市场均出现回落，降幅分别为-18.18%、-3.86%。

此外，针对近期部分省市对北京返程人员实行隔离，有可能造成外埠运输司机被隔离后运力下降问题，国家发改委牵头，会同河北、北京参考借鉴武汉经验，在高碑店新发地农副产品物流园、北京市平谷区马坊物流基地、廊坊市万庄服务区建立外地进京蔬果类生活物资运输中转调运站，全天候24小时为河北、河南、山东、山西、辽宁、内蒙古、天津等地进京的蔬菜水果提供中转调运服务，外埠司机将货物送至中转站后即可返程，在中转调运站实施精准防疫管理，严格执行消杀作业，对相关司乘人员实行封闭式管理，实现无接触卸货。

在高碑店新发地农副产品物流园，京东物流联合园区推出保供服务项目，先期调配100辆厢式货车组建专门车队迅速投入承运。截至21日，已累计向北京调运蔬菜3862吨。

《 人民日报 》（ 2020年06月22日 02 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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