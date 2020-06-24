量足价稳 北京市25种蔬菜价格开始回落

21日下午，挂着内蒙古、辽宁车牌的大货车向北京平谷区马坊进发，片刻不停，卸下112吨蔬菜。随即，就被运往北京城里的各大商超、电商平台等。最快晚上就上了老百姓的餐桌。

新发地市场聚集性疫情发生以来，北京老百姓“菜篮子”装得满不满牵动各方。市发改委昨天介绍，国务院联防联控机制物资保障组正联合多省支持北京，保障首都蔬菜供应，国家发改委已经紧急部署河北蔬菜调运进京投放市场，首批5000吨蔬菜将陆续运抵本市；同时将设立3处外埠蔬菜等物资进京中转调运站。目前北京蔬菜市场价格已经趋稳，25种蔬菜价格出现回落态势。

24小时保障蔬菜中转调运

来自内蒙古、辽宁的112吨蔬菜是平谷马坊蔬菜中转调运站的第一批蔬菜。

此前，国家发改委牵头，会同河北、北京设立河北高碑店、北京平谷马坊和廊坊万庄服务区3处外埠蔬菜等物资进京中转调运站，全天候24小时为河北、河南、山东、山西、辽宁、内蒙古、天津等地进京的蔬菜水果提供中转调运服务。

“18日才得知消息，经过昼夜奋战，21日就已经具备正式投用条件。”平谷区相关负责人说。昨天，平谷马坊蔬菜中转调运站刚刚完成全流程测试。中转站位于马坊物流基地内，该物流基地是北京东北部的“进出口物流主枢纽”和京津冀地区重要的物流集散地，与多条高速公路相连，交通便利，承担保障本市生产生活约30%的物资运输需求。

三四天的工夫，马坊中转站就改造出2万余平方米场地和5000平方米仓储设施，设立车辆出入口、消杀区、周转区、临时存储区、封闭管理区及防疫物资区等，具有50台大型货车停泊能力，每天可中转蔬果等1000吨。

稍早前，河北高碑店蔬菜中转调运站也已投入使用。截至21日，已累计向京调运蔬菜3862吨，成为保障北京蔬菜供应的重要渠道。为保障进京蔬果中转运输顺畅、运费合理，相关部门协调京东物流入驻高碑店新发地，先期调配100辆厢式货车组建专门车队迅速投入承运，打通进京蔬果物流运输瓶颈，以疫情前运价标准收费，降低进京蔬果运输成本。

多方助力探索应急保障新路径

这些中转调运站如何做好疫情防控？

“蔬菜运输车辆到了中转调运站，可临时性接驳转运，外埠司机将货物送至中转站后即可返程。”市发改委相关负责人说，中转调运站实施精准防疫管理，严格执行消杀作业，对相关司乘人员实行封闭式管理，实现无接触运输中转。

在平谷马坊中转站启用前一天，一支来自市疾控中心的专家组专门前往，重点指导卫生消杀、防疫措施、区域划分设置，现场研究设立核酸检测点，按“愿检尽检”原则为货车司机进行核酸检测。

此外，高德地图、百度地图已将“平谷马坊蔬菜水果中转站”标注在导航地图上，并设置了唯一导引路线，确保进京物资车辆可通过导航顺利抵达。“北京平谷马坊进京蔬果中转站”微信公众号已上线，实现对供需信息的有效公开，服务供需双方对接。

高碑店中转站也设立了单独办公区域和核酸检测点。此前，首农集团还在高碑店新发地物流园设立了“保障供应办公室”，并组织协调运输工作，目前对接北京18家超市。相关负责人说，办公室将积极与河北高碑店批发市场对接，与周边蔬菜种植基地对接，与北京连锁超市对接，按照“储销结合、取送结合、入库与入市结合、采购与组织协调结合”的原则，建立“前置采购点蔬菜购销新模式”，积极探索首都蔬菜应急保障新路径。

25种蔬菜价格出现回落态势

时间回到6月18日早晨5点半，大部分北京市民还在睡梦中。六辆装着190吨蔬菜的大卡车已经从河北高碑店启运，这是高碑店新发地集团首批调配进京的蔬菜。一路上，在公安、交通等部门的协调配合下，仅用两个小时就顺利抵达北京。

当日，这些蔬菜进入各大商超、批发市场和电商团购等渠道，全部销售完毕。第二天，国家发改委、北京市发改委、市商务局赴河北高碑店实地开展组织工作，从产地、品种、价格、运输等方面帮助协调对接。

此后每天，都有大批蔬菜从河北运抵北京。这背后是一次紧急行动——为保障首都市场蔬菜供应不断供、价格稳，国务院联防联控机制生活物资保障组立即启动相关工作机制；国家发改委紧急部署河北蔬菜调运进京投放市场，首批5000吨蔬菜将陆续运抵本市；市发改委会同市商务局指导首农集团按照市场化原则，加大农超对接，迅速落实运输、仓储和市场投放等相关工作。

货源有了，渠道是否畅通？信息是否对称？三天前，市发改委、市商务局带着物美、京客隆、每日优鲜等12家商超和电商平台奔赴河北新发地开了一次进京蔬菜对接会，搭平台解决互通信息等问题，当天12家商超采购1243吨蔬菜，包括西红柿、生菜、圆茄等30余种。

多方保障下，北京蔬菜市场价格明显趋稳。目前，25种蔬菜价格上涨势头放缓，出现回落态势。数据显示，21日，25种蔬菜批发市场、农贸市场、超市平均价格较前一日涨幅分别为4.65%、-0.92%、3.23%，较前三日平均价格分别涨幅为1.31%、-1.62%、2.45%，较15日最高峰相比，批发市场、农贸市场均出现回落，涨幅分别为-18.18%、-3.86%。（记者 曹政）