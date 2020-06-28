北京端午期间肉蛋菜奶等主要生活必需品货源充足

人民网北京6月28日电 （记者 鲍聪颖）今天下午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市商务局二级巡视员王洪存介绍了端午节期间全市市场保供稳价情况。

端午节假期，各级商务主管部门及商业企业严格落实疫情防控措施，精心保障节日商品和服务供给，为市民营造安心有序的节日市场氛围。节日期间，本市粮油、肉蛋菜奶等主要生活必需品货源充足，品类丰富，价格平稳，秩序良好。在抓好防控的同时，广大商业企业通过社交营销、直播卖货、云逛街等模式，开展了形式多样的线上促销活动。端午期间，各大商超、各大电商平台粽子等特色食品受到消费者喜爱，销售增加。稻香村、五芳斋、东来顺等老字号企业推出多种口味粽子，满足消费者多元化个性化需求。同仁堂等22家非遗老字号开展线上促销活动，开启“云逛街”模式。重点监测的稻香村、吴裕泰、张一元和同仁堂销售额达到上年同期的77.9%，京东平台粽子销售额同比增幅达61.8%。

一是蔬菜货源继续增加。7家批发市场节日期间蔬菜日均上市量较节前增长5.2%。8家重点超市企业的592个门店节日期间日均供货较节前增长64.3%。主要电商平台节日期间日均供货量较节前增长3.3%。仅昨日，首农集团发往北京的应急蔬菜就达1088吨。

二是供求信息增加新渠道。按照国务院新冠肺炎疫情联防联控机制生活物资保障组《关于做好保障首都生活物资供应相关工作的紧急通知》要求，我市与内蒙古、云南等13个省区建立了工作对接机制。新开发的“蔬菜进京分省对接信息平台”，正式上线运行。开通第二日，平台认证用户数量325家，访问量1.5万人次。

三是国家部委的支持力度不断加大。国家发改委组织协调的外埠进京蔬菜持续增加，河北高碑店、平谷马坊、廊坊万庄3个蔬菜中转调运站累计调运蔬菜11910吨。节日期间的调运量就达3732吨。商务部组织调拨的供京储备蔬菜继续加快。山东省商务厅为此成立工作专班，专门协调和服务供京蔬菜问题。两地建立蔬菜调拨进京保障工作机制，落实商务部调拨任务。截至27日，累计调拨蔬菜近2000吨。商务部还指导中国农产品流通协会紧急启动联动机制，通过河南万邦、地利集团等14家大型批发市场集中与北京采购商进行直接对接。发挥“农蔬疏”电商平台的作用，为北京商超、社区店供应西红柿、土豆、冬瓜等累计2500余吨。

四是优先安排外埠进京司机核酸检测。对跨省区市运送生产生活物资的司机等从业人员，提供优先保障服务。截至28日12点，已累计完成核酸检测采样3085人。

五是各区商务部门全力以赴保供稳价。朝阳区组织大洋路、京客隆等大型批零企业，从山东、河北调配生活必需品6000余吨。石景山区组织河北顺平“尧乡仙桃”进京，万余斤扶贫果蔬端午节前连夜进京摆上货架，从地头到超市不到3小时。丰台区依托志广富庶、百舸湾等直通车企业，及时组织蔬菜供应企业为封闭小区和疫情小区提供点对点服务。顺鑫石门市场采取租金减免等鼓励措施，引导商户增加农产品库存，日均交易量超2000吨。

下一步，市区两级商务部门按照市委市政府保供稳价的总体要求和目标，继续加强监测力度，加大货源组织，多方协调，多措并举，全力保障本市的生活必需品供应。请市民朋友们放心。