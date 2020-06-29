北京平谷马坊蔬果调运站24小时运转保供

昨天上午9点多，在位于平谷马坊镇的进京蔬果中转储运站，不到10分钟的时间，三辆拉着来自不同产地蔬菜的大货车，在门口排着队等候入场，先是从赤城拉来的7吨圆白菜，而后是来自张北的7吨圆生菜。入口处的两名工作人员捧着登记本与体温枪，一个个严格记录、测温后方才放行。北京青年报记者了解到，为了疫情期间保障市民的“菜篮子”，这里是唯一在北京市内运转的蔬果中转调运站，全天候24小时为各地进京的蔬菜水果提供中转调运服务。

“司机可以全程不下车，如果想下车休息，我们会对车内进行消杀，包括方向盘、座椅等。”平谷区马坊镇书记马冬梅告诉北青报记者，作为唯一在京内运转的蔬果中转调运站，这里每天有来自辽宁、山东、内蒙古和河北等地运载果蔬的车辆出入，为了保障安全，从入口登记、验码，到进场后对每一辆车外部环境的消杀，再到核酸检测点，以及货物之间的“零接触”交接，每一步都严格要求。据悉，中转站内的所有服务人员均已进行核酸检测，以保障食品安全。

除了车辆消杀、货物交接时实现人员“零接触”之外，在中转站入口的不远处还设置了一个核酸检测点。据介绍，这里可以免费为进京司乘人员进行核酸检测。

“所有进入中转站的司机，按照应检尽检的原则接受检测。有些司机来之前做过7天核酸检测，没做过的就可以在这里直接测。这么做的目的，可以避免进京司乘人员返程后隔离，同时也能保护相关省、市供应首都蔬果的积极性。”马冬梅介绍说，目前已有36位外地司机在此进行了核酸检测，18人拿到了结果，全部为阴性。核酸检测结果大约12小时后可以出具，司机即使离开北京也可以通过微信小程序获知结果，不需要在中转站里等待。

如何稳定供应市民的“菜篮子”？市发改委相关负责人表示，国务院联防联控机制生活物资保障组紧急部署、国家发展改革委组织协调，目前“三站一平台”正全力保障外省蔬菜进京便利、产销顺畅对接。“三站”是，河北高碑店、平谷马坊、廊坊万庄三个蔬菜中转调运站，为外地进京蔬菜运输提供24小时无接触临时接驳服务；“一平台”是蔬菜进京分省对接信息平台，于6月24日上线试运行，服务内蒙古、辽宁、山东等13个省份、自治区供货企业及本市批发市场、商超等有需求的蔬菜经营企业开展线上对接。

据悉，三大中转站启用至今已经累计调运蔬菜近1.2万吨。其中，河北高碑店蔬菜中转调运站，18日至27日累计调运蔬菜进京10303吨；平谷马坊蔬菜中转调运站，21日至27日累计调运蔬菜进京1602吨；廊坊万庄蔬菜中转站，25日正式启用，截至27日已累计调运蔬菜进京5吨。

文/本报记者 林艳 摄影/本报记者 郝羿