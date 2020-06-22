京冀搭建三个果蔬进京中转站

保供

本报讯（记者 林艳）昨天的发布会上，北京市委宣传部副部长徐和建表示，国家发改委已会同北京市、河北省指导在高碑店新发地农副产品物流园、北京市平谷区马坊物流基地、廊坊市万庄服务区建立外地进京蔬果类生活物资运输中转调运站，全天候24小时为河北、河南、山东、山西、辽宁、内蒙古、天津等地进京的蔬菜水果提供中转调运服务。

北京市发改委相关负责人介绍，河北高碑店蔬菜中转调运站已投用。截至昨日，该中转站已累计向京调运蔬菜3862吨，成为保障北京蔬菜供应的重要渠道。为了保障进京蔬果中转运输顺畅、收费合理，国家发改委已协调京东物流入驻高碑店新发地，先期调配100辆厢式货车组建专门车队迅速投入承运，以疫情前运价标准收费，降低进京蔬果运输成本。

另外，为了保障环境及食品的安全，首农集团作为河北高碑店蔬菜中转调运站的承储单位，设立了单独隔离区域，按照防疫要求进行测温及车辆消杀工作，并为司机提供独立的休息场所及早餐。进一步发挥“首农·河北新发地首都保障供应办公室”作用，对接超市数量从19日的12家增至18家。

平谷马坊蔬菜中转调运站已于昨日完成全流程测试，具备正式投用条件。该中转站包括2万余平方米场地和5000平方米仓储设施，设立车辆出入口、消杀区、周转区、临时存储区等，具有50台大型货车停泊能力，每天中转蔬果等1000吨。

据悉，为了保障首都市场蔬菜供应不断供、价格稳，由国家发改委启动紧急部署河北蔬菜调运进京投放市场，首批5000吨蔬菜将陆续运抵本市。

对于备受老百姓关注的蔬菜价格问题，市发改委也密切关注。据悉，目前全市的蔬菜市场价格明显趋稳，25种蔬菜价格上涨势头放缓，出现回落态势。昨日，25种蔬菜在批发市场、农贸市场、超市的平均价格较前一日涨幅分别为4.65%、-0.92%、3.23%，较6月15日最高峰相比，批发市场、农贸市场均出现回落，降幅分别为-18.18%、-3.86%。

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大洋路市场每日消杀

本报讯（记者 李宁）每天对厅棚内消毒4次，对居住区、公共区域每日消毒2次，卫生间每日消毒4次……位于朝阳区十八里店乡的大洋路市场采取多项措施，保供应、勤消杀，维护好周边百姓的“菜篮子”。

大洋路市场相关负责人冯伟告诉北京青年报记者，目前，市场每天的蔬菜吞吐量已达4000余吨的日常高点，肉类交易量近两天正在以日增几倍的速度迅速恢复。

冯伟介绍，从6月13日起，大洋路市场为员工、商户及家属共8200余人做了核酸检测，同时也对市场环境各点位进行了取样检测，结果全部为阴性。