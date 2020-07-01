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最脏蔬果排行榜出炉！你吃的果蔬真的洗干净了吗？

王欣玥 尹嘉珂

2020年07月01日06:56 来源：人民网-科普中国

前不久，美国环境工作组（EWG）公布的“12大肮脏果蔬”黑名单在朋友圈迅速刷屏。和往年一样，草莓再一次位居榜首。菠菜、羽衣甘蓝、油桃、苹果、葡萄、桃子、樱桃、梨、番茄、芹菜、土豆等果蔬也不幸“上榜”。

在农药、激素、空气、环境等因素的影响之下，威胁饮食健康的因素越来越多，如何将农药残留对身体的影响降到最低成为了人们关注的焦点。那么，怎样处理果蔬才能有效去除农残呢？

一、“扒皮”法

对于苹果、梨、土豆等果皮较容易分离的果蔬来说，削皮是较好的去除残留农药的方法。处理时，需将已去皮的果蔬与未去皮的果蔬分开放置，避免再次污染。

二、“泡澡”法

将不易去皮的果蔬用清水冲洗，然后再用淡盐水、碱水或淘米水等进行浸泡。有机磷杀虫剂在碱性环境中可以迅速分解，所以用碱水浸泡果蔬是去除农药污染的有效方法之一。此外，用盐水、淘米水等浸泡果蔬也可以有效去除农药残余。

三、“汗蒸”法

对于氨甲基酸酯类杀虫剂，可以采用加热法去除残留。随着温度的升高，这类农残会快速分解。对于菠菜、芹菜等难处理的果蔬，可以在清水清洗后放入沸水中烫2~5分钟，捞出后再用清水冲洗1~2次即可。

此外，目前市面上推出了很多超声波果蔬清洗机，其主要原理是将臭氧与超声波相结合，基于超声波在清洗液体介质中传递时的物理作用，达到保鲜和净化农残的效果。

经常摄入带有农残的食物可能会引发恶心呕吐、腹泻、水肿、抽搐、昏迷等症状，严重者可能导致胃出血等。所以无论使用哪种方法，都一定要将果蔬清洗干净后再食用。

本文由科信食品与营养信息交流中心科学技术部主任、中国食品辟谣联盟专家团成员阮光锋进行科学性把关。

(责编：许晓华、李轶群)


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