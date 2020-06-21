未在特定时间接触过新发地市场者感染风险极低

昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市疾控中心通报了新增确诊病例流调情况，目前，所有确诊病例均已送至定点医院进行治疗。

近日，本市正在根据风险高低，以社区为单位组织有关人员进行核酸筛查，疾控部门提醒相关人员有序参加。曾经去过新发地市场的人员，要服从社区防控管理要求，主动报告，不得外出，做好自身防护。根据近日筛查情况和流行病学调查，未在5月30日至6月12日接触过新发地市场的人员，被新型冠状病毒感染的风险极低，疾控部门认为不必扎堆预约筛查核酸，居民朋友可根据社区统一安排，有序参加核酸筛查，在进行核酸检测时有序排队，不要扎堆拥挤；外出一定要佩戴口罩，外出后及时洗手，减少疫情传播风险。

市疾控中心提醒市民，要坚持科学戴口罩，随身携带口罩。小于1米近距离接触，处于人员密集、封闭拥挤场所，必须佩戴口罩。严防人员扎堆，开展活动时尽量保持1米以上社交距离。服从单位、社区、公共场所查证、验码、登记等防控措施管理；认真做好个人健康监测，如出现发热、咽痛、咳嗽等症状要及时就医，并主动向接诊医生告知接触史等情况。

本报讯（记者 贾晓宏）6月19日，本市新增报告22例新冠肺炎确诊病例，确诊病例均与新发地市场有关联。

6月19日零时至24时，本市新增报告本地确诊病例22例、疑似病例4例、无症状感染者2例。截至6月19日24时，本市累计报告本地确诊病例625例，累计出院411例，在院205例，累计死亡9例。尚在观察的无症状感染者17例。

新增22例确诊病例中，男性11例，女性11例；年龄平均37岁，最小1岁，最大56岁；北京户籍6例，外省户籍16例；丰台区13例、大兴区8例、海淀区1例；临床分型轻型9例，普通型13例。

6月19日零时至24时，本市无新增报告境外输入新冠肺炎确诊病例、疑似病例和无症状感染者。截至6月19日24时，本市累计报告境外输入确诊病例174例，累计出院173例，在院1例。

热点回应

1、进口海鲜和食材中会不会有病毒存活？检验检疫能否检出新型冠状病毒？

国家食品安全风险评估中心微生物实验室主任李凤琴：

世界卫生组织早已明确，呼吸道和飞沫传播、密切接触传播是新型冠状病毒的主要传播途径。目前为止，国内外还没有发现通过食物传播新型冠状病毒的报道。

包括海鲜在内的食物不会感染新型冠状病毒，但是可能被病毒污染。病毒污染了食品或食品包装材料之后，在食品和食品包装表面不能繁殖，在常温下存活的时间相对较短；但是在低温下，病毒存活时间较长。因此，不排除低温冷藏的食品和食品包装材料作为病毒的载体，造成新型冠状病毒污染环境并引起人类传播的可能。

检验检疫是发现新型冠状病毒的有效手段，目前我国海关对进口的每个批次的食品都要抽样并进行新型冠状病毒的检测。

2、进口食品如海鲜、牛排等可否购买食用？

国家食品安全风险评估中心微生物实验室主任李凤琴：

进口食品可以正常购买和食用，但是要遵循世界卫生组织推荐的食品安全原则来做好防范，比如食用清洁的食物和水。在购买食物的时候，选择新鲜、干净的食物；在加工食物、清洁加工器具、清洗双手时，也要选择干净的水。同时，要保持食品加工台面的清洁，定期消毒。不要在水龙头下冲洗生肉，如果确实需要冲洗，可以放到盆里加水冲洗，防止水花飞溅造成污染。处理食物后，最好用肥皂和流动的、干净的水洗手最少20秒。外出购物以及接触生的食物后，不要揉眼睛、抠鼻子。要注意生熟分开，防止交叉污染。食物要煮熟、煮透。尤其是生肉、生的水产品，一定要彻底加热。

要把食品存放于安全的温度下。当买回生肉和生的水产品时，可以按照一次食用的量进行分装，同时要保证包装的器具没有破损，存放时要跟熟的食品分开。食物做好之后，要尽可能在两个小时之内吃完，如果不能马上吃完，最好在冷藏条件下冷藏，下次食用之前还要彻底加热。

6月19日新增22例确诊病例流调情况

病例1，男，50岁，黑龙江人，住丰台区花乡，工作单位为新发地市场，6月14日发病，19日确诊，临床分型为普通型。

病例2，女，33岁，河北人，住大兴区西红门镇，工作单位为新发地市场，6月17日发病，19日确诊，临床分型为轻型。

病例3，男，39岁，湖北人，住丰台区花乡，工作单位为新发地市场，6月15日发病，19日确诊，临床分型为普通型。

病例4，男，34岁，河北人，住丰台区花乡，工作单位为新发地市场，6月17日发病，19日确诊，临床分型为普通型。

病例5，女，54岁，黑龙江人，住大兴区黄村镇，工作单位为新发地市场某饭店，6月15日发病，19日确诊，临床分型为普通型。

病例6，女，43岁，北京人，住丰台区花乡，曾经到新发地市场采购，6月14日发病，19日确诊，临床分型为普通型。

病例7，男，52岁，河南人，住丰台区马家堡街道，曾经到新发地市场采购，6月15日发病，19日确诊，临床分型为普通型。

病例8，男，34岁，山东人，住丰台区马家堡街道，曾经到新发地市场采购，6月15日发病，19日确诊，临床分型为普通型。

病例9，男，31岁，河南人，住丰台区花乡，曾经到新发地市场采购，6月14日发病，19日确诊，临床分型为普通型。

病例10，女，34岁，北京人，住大兴区天宫院街道，曾经到新发地市场采购，6月14日发病，19日确诊，临床分型为轻型。

病例11，男，34岁，广西人，住丰台区花乡，曾经到新发地市场采购，6月19日发病，19日确诊，临床分型为轻型。

病例12，女，32岁，四川人，住大兴区黄村镇，工作单位为某食品厂，为6月17日确诊病例的密切接触者，17日发病，19日确诊，临床分型为普通型。

病例13，女，34岁，河南人，住大兴区西红门镇，工作单位为某食品厂，为6月17日确诊病例的密切接触者，18日发病，19日确诊，临床分型为轻型。

病例14，女，56岁，北京人，住海淀区永定路街道，为6月16日确诊病例的密切接触者，14日发病，19日确诊，临床分型为普通型。

病例15，男，22岁，河南人，住丰台区马家堡街道，为6月19日确诊病例的密切接触者，17日发病，19日确诊，临床分型为轻型。

病例16，女，53岁，河南人，住丰台区马家堡街道，为6月19日确诊病例的密切接触者，17日发病，19日确诊，临床分型为轻型。

病例17，男，1周岁，北京人，住丰台区花乡，为6月18日确诊病例的密切接触者，18日发病，19日确诊，临床分型为轻型。

病例18，男，44岁，河北人，住大兴区高米店街道，为6月18日确诊病例的密切接触者，13日发病，19日确诊，临床分型为普通型。

病例19，男，36岁，河北人，住大兴区清源街道，为6月13日确诊病例的密切接触者，18日发病，19日确诊，临床分型为普通型。

病例20，女，24岁，北京人，住大兴区黄村镇，为6月17日确诊病例的密切接触者，14日发病，19日确诊，临床分型为轻型。

病例21，女，47岁，河北人，住丰台区花乡，为6月19日确诊病例的密切接触者，14日发病，19日确诊，临床分型为普通型。

病例22，女，22岁，北京人，住丰台区卢沟桥街道，为6月12日确诊病例的密切接触者，19日发病，19日确诊，临床分型为轻型。

6月18日晚些时候确诊的4例病例流调情况

病例1，男，54岁，广西人，住丰台区花乡，曾经到新发地市场采购，6月15日发病，18日确诊，临床分型为普通型。

病例2，女，46岁，安徽人，住丰台区花乡，为6月18日确诊病例的密切接触者，14日发病，18日确诊，临床分型为轻型。

病例3，女，57岁，黑龙江人，住丰台区南苑乡，曾经到新发地市场采购，6月15日发病，18日确诊，临床分型为普通型。

病例4，女，61岁，北京人，住丰台区花乡，同一小区已报告多名确诊病例，6月15日发病，18日确诊，临床分型为普通型。（记者 贾晓宏 牛伟坤 李祺瑶）