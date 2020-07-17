北京市疾控部门采集新发地样本近万件

昨日下午，北京市第153场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会召开。北京青年报记者从会上了解到，随着丰台区卢沟桥街道降级为低风险地区，全市仅剩3个中风险地区，为丰台区花乡（地区）乡、马家堡街道、新村街道。自6月11日新发地聚集性疫情发生以来，本市疾控人员累计采集新发地批发市场环境样本和人员样本近万件，为评估风险区域和重点人员提供了有价值的信息。

本市仅剩3个中风险地区

北京市疾控中心副主任刘晓峰在发布会上介绍，7月15日0时至24时，北京无新增报告确诊病例、疑似病例，已连续10天无新增确诊病例报告。按照本市向国家卫生健康委报备的《常态化防控下北京市新冠肺炎疫情风险分区分级标准》，经评估，丰台区卢沟桥街道连续14天内无新增本地确诊病例，由中风险地区调整为低风险地区。

截至昨日，全市共有中风险地区3个，为丰台区花乡（地区）乡、马家堡街道、新村街道。丰台区其余街道为低风险地区。全市其他区的街乡均为低风险地区。

刘晓峰提醒市民，疫情形势持续向好，但境外疫情仍在持续上升，输入境内的病例也时有发生，任何麻痹都可能导致疫情死灰复燃。

采集新发地市场样本近万件

在昨日的发布会上，市疾控中心放射卫生防护所副所长、中心疫情防控专班现场采样组组长翟曙光介绍了本市新发地疫情采样工作的相关情况。

翟曙光说，6月11日，新发地聚集性疫情发生后，按照北京疫情防控工作领导小组医疗保障组的要求，市疾控中心迅速抽调各部门工作人员，组成8个专项工作小组，500余人参与疫情防控。其中，现场工作组120余人，负责样本采集等多项工作。西城区报告一患者核酸检测阳性后，工作人员火速集结，深入新发地市场及周边社区采集人员和环境样本、处置疫情，为首都疫情防控政策制定提供准确的依据。

当流调和溯源指向了新发地市场后，从6月12日起，市疾控中心与丰台等区疾控中心对新发地市场开展全面流调和采样工作，包括市场环境、从业人员、相关农产品和海鲜产品等。6月12日以来，市、区疾控人员累计采集新发地批发市场环境样本和人员样本近万件，为评估风险区域和重点人员提供了有价值信息。

第二个病例确诊过程披露

在发布会上，中国康复研究中心（北京博爱医院）党委书记、主任吴世彩介绍了本轮新发地市场相关疫情中第二个确诊病例的确诊过程。

吴世彩表示，此前，家住丰台区的刘先生因咽痛、发热到本医院发热门诊就诊并采集咽拭子。医护人员详细询问其流行病学史，该患者2周内有青岛旅居史，无外来人员接触史，无与发热、呼吸道等症状患者接触史，无聚集性发病史。发现该患者核酸检测阳性后，医院立即启动应急预案，及时上报区卫生健康委、区疾控中心，积极配合做好流行病学调查，并将患者转往区级定点收治医院。结合检验结果、临床症状，以及流行病学调查情况，经专家会诊，6月12日确定为确诊病例。

市民如有不适及时报告社区

近日，随着本市中高风险地区陆续降级，部分封闭小区解封，集中隔离人员解除隔离回归日常生活。刘晓峰表示，社区防控需持续保持高度警觉，做好服务和管理，继续严格“四早”要求，落实登记验码、健康监测、环境清洁消毒、健康教育指导等各项防控措施，督促居民做好环境清洁和个人防护，不麻痹、不厌战、不松劲，为全面有序复工复产复市复商做好准备。

刘晓峰强调，社区是个大家庭，安全需要大家维护。居民朋友们要积极参加爱国卫生运动，开展社区大扫除，严格遵守社区防控要求，做到戴口罩、勤洗手、常通风、不扎堆、不聚集，保持一米以上安全社交距离；有老人和孩子的家庭减少访客；解除隔离人员，请继续做好家庭健康管理，关注自身健康，如有不适及时科学就医并向社区报告。

文/本报记者 蒋若静 刘婧 李泽伟