7.4万名新发地相关人员隔离期满

本报讯（记者 蒋若静 李泽伟）昨日下午，北京市第143场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会召开。北京青年报记者从现场获悉，7月5日，曾去过新发地市场牛羊肉综合交易大楼的人员及其同住人员共7.4万人，延长居家观察已满7天，也就是完成了“14+7”天的隔离观察，已有序组织第三次核酸检测，检测结果为阴性且体温等症状排查无异常者，即可解除居家隔离观察。另外，本市对新发地市场相关的集中隔离人员分为两类，分批次解除观察，其中，新发地牛羊肉综合交易大楼隔离人员仍要采取“14+14”天的隔离观察措施。

市疾控中心副主任庞星火表示，本市按照“应检尽检，愿检尽检”的原则，截至目前，全市核酸采样、检测人数均已超过1100万。新发地市场聚集性疫情发生以后，本市对部分小区、村实行封控管理，其他社区、村实行封闭式管理。当前，全市疫情防控形势趋稳向好，先后对西城区、海淀区、丰台区等54个小区解除封控管理。

庞星火说，7月5日，曾去过新发地市场牛羊肉综合交易大楼的人员及其同住人员共7.4万人，延长居家观察已满7天，也就是完成了“14+7”天的隔离观察，已有序组织第三次核酸检测。检测结果为阴性，且体温等症状排查无异常者，即可解除居家隔离观察。解除观察人员，此后7日内还需做好自身健康监测，外出做好个人防护，做到戴口罩、勤洗手、不聚餐、不聚会、不聚集，出现异常症状应及时报告并前往医疗机构排查诊疗。

根据庞星火通报，集中隔离人员的第三次核酸检测报告也在陆续出来中。经与专家多次会商研究，将按照科学精准、安全有序的原则，对新发地市场集中隔离人员实行分类分批解除隔离措施。具体来说分两类情况，第一类是对新发地牛羊肉综合交易大楼隔离人员，这些人员的风险等级高，仍要采取“14+14”天的隔离观察措施，隔离期满，核酸检测结果为阴性，方可解除隔离观察。

第二类是对新发地市场其他区域隔离人员，落实严格排查，对5月30日至6月13日未到过新发地市场牛羊肉综合交易大楼，隔离期间严格遵守各项集中隔离纪律要求，且隔离人员同批次进入隔离点、隔离期间隔离点没有发生阳性检出者的，经评估后，可以实施“14+7”天的隔离政策，隔离期满后，核酸检测为阴性的，可以解除隔离观察。上述人员须对相关事项签字作出承诺，此后7日内进一步做好健康监测，外出做好个人防护，出现异常情况及时向所在地社区、村报告。

庞星火说，解除社区封控管理，居家观察和集中隔离人员分类分批解除隔离，并不意味着“警报解除”、万事大吉。新发地市场聚集性疫情的发生，说明本市依然面临疫情防控的压力和风险，绝不可掉以轻心。

病例

7月5日新增1例确诊病例为果蔬店促销员

在昨日的发布会上，市疾控中心副主任庞星火介绍，7月5日0时至24时，本市新增新冠肺炎确诊病例1例，为一名50岁的女性，现住址为丰台区花乡天骄俊园，为果蔬便民连锁店促销员。6月13日起居家隔离，6月19日被确定为确诊病例的密切接触者，由专车转运至集中隔离点进行集中医学观察，7月4日进行核酸检测，结果为阳性，由120救护车转运至丰台中西医结合医院就诊，7月5日确诊，临床分型为普通型。

庞星火说，全市已连续8天出现确诊病例保持在较低的个位数水平，防控形势整体趋稳向好，但疫情传播风险尚在。她提醒广大市民朋友，要坚持做好个人防护和环境清洁消毒，保持安全的社交距离，见面不握手，尽量不碰触公共设施和物品；出现身体不适全程戴好口罩及时规范就医，杜绝松懈、侥幸心理。到过新发地市场的人员以及近期接触过确诊病例、疑似病例、无症状感染者的人员，要调整心态，继续关注自身健康状况，如有身体不适，及时报告，按防护要求尽快就医，如实报告病情和流行病学史。各社区、各隔离点要严格管理，做好保障，确保隔离措施落实到位。

另外，7月5日内蒙古巴彦淖尔确诊1例腺鼠疫病例，庞星火提醒广大市民去草原时做好个人防护，不接近不食用野生动物，不在草原露营过夜。如出现发热等症状应在就诊时主动告知草原和野生动物接触史，以助诊断。各门诊、急诊和发热门诊的医务人员要注意掌握鼠疫症状和诊断标准，加强对患者的旅行史和接触史问询，做好准确及时的诊断和处置。

文/本报记者 蒋若静 李泽伟